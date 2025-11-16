A- A+

Pernambuco Segundo dia de provas do Enem mobiliza estudantes; na Unicap, alguns ficaram de fora Em Pernambuco, 272.299 estudantes se inscreveram para o exame, sendo 71.331 concluintes do ensino médio da rede pública.

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025), neste domingo (16), envolve estudantes de 1.805 municípios nos 27 estados do Brasil. Os candidatos resolverão provas focadas em questões de ciências da natureza e matemática.

O exame teve mais de 4,8 milhões de inscrições confirmadas no país, das quais 1.390.815 eram de estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.

Em Pernambuco, 272.299 estudantes se inscreveram, sendo 71.331 concluintes do ensino médio da rede pública.

Os portões se abriram pontualmente às 12h e serão fechados às 13h. As provas começam a ser aplicadas às 13h30 e se encerram às 18h30 (meia hora mais cedo em relação ao primeiro domingo). A aplicação segue o horário de Brasília.

Famílias na torcida

Em um dia tão importante para os estudantes, na prova que pode definir seus futuros profissionais, a presença da família é muito importante para amenizar a ansiedade e trazer confiança para os jovens.

Para aguardar com mais conforto o filho Davi Felipe, de 15 anos, na frente do bloco B da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), a esteticista Ivanice de Oliveira teve a ideia de trazer cadeiras de praia para a família. “Tem muita gente aqui e ia ser cansativo ficar muito tempo em pé. A gente prefere chegar mais cedo para não ter atraso. Faltou só o cooler, que está chegando com o pai”, contou.

“Estou nervoso, mas eu gosto das exatas e me dou bem com matemática. No primeiro dia de prova eu fiquei um pouco preso no redação, porque não tinha estudado sobre envelhecimento”, disse Davi Felipe, aluno do 2o ano do Colégio de Aplicação, que faz a prova por experiência.

Ivanice e Davi Felipe esperaram a abertura dos portões no segundo dia do Enem com cadeiras de praia. | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

João Vitor, 20 anos, aluno do Ginásio Pernambucano, está tentando o Enem pelo segundo ano e também conta com o apoio da família nesse momento importante. “Estou um pouco nervoso, porque me preparei bem. Na primeira prova também fiquei nervoso, mas isso é normal. Agora é bola para frente, para a segunda prova”, disse.

A mãe de João Vitor, a bióloga Maria das Dores, comentou sobre a expectativa para a prova do filho. Acompanhada do marido Carlos e da filha Ana Beatriz, ela desabafou: “O meu coração está palpitando e estou orando a Deus para tudo dar certo”.

Esta é a segunda vez que João Vitor realiza a prova do Enem. | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Estratégias para relaxar

Para evitar o nervosismo e a tensão, os estudantes buscam diversas alternativas. Wyllyane Leite da Paz, 17 anos, aproveitou que chegou cedo e decidiu fazer uma massagem relaxante, serviço oferecido por uma faculdade particular no local. Ela pretende cursar Psicologia.

Wyllyane aproveitou o serviço de massagem para relaxar antes da prova. | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“Eu tava passando aqui na Rua do Lazer e vi esse serviço. Achei interessante e fui. Fiquei bem mais relaxada. O primeiro dia de prova foi mais estressante, mas deu para fazer. Para hoje a expectativa tá alta, pois estudei bastante”, comentou Wyllyane.



Atrasados

Apesar de todas as recomendações do Inep, realizador da prova, alguns alunos atrasados ou sem documentos, perderam o direito de fazer a prova na Universidade Católica de Pernambuco.



Nicolas Gabriel, 18 anos, aluno da EREM Senador Paulo Pessoa Guerra, chegou em cima da hora de fechamento dos portões e esqueceu o documento de identificação, por isso não conseguiu entrar. "Cheguei um pouco atrasado, fazendo 15 minutos e esqueci o documento em casa. Pedi para um Uber Moto vir, mas acho que ele se perdeu e não conseguiu chegar. Fica a tristeza, angústia e decepção. Pensava que esse ia ser meu ano, mas no próximo eu tento de novo", lamentou.



Kaike Carlos, 18 anos, aluno de escola estadual, até chegou na hora no portão do Blogo G da Unicap, mas também esqueceu o documento e não conseguiu entrar para fazer a prova. "Deu ruim porque esqueci a identidade e o eTítulo não estava validando e não consegui entrar. Mas agora estou de boa, vou para casa relaxar. Ano que vem eu faço de novo, é um aprendizado", disse.









