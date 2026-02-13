A- A+

Carnaval Segundo dia de shows no Carnaval do Recife é marcado por presença de Janja Primeira-dama do Brasil compareceu ao Marco Zero acompanhada do prefeito João Campos

Apesar da forte chuva que castigou a Região Metropolitana do Recife ao longo desta sexta-feira (13), os foliões marcaram presença no Marco Zero, no Bairro do Recife, para acompanhar os shows do segundo dia do Carnaval do Recife.



A primeira-dama da República, Janja Silva, marcou presença na festividade ao lado do prefeito João Campos.

A programação teve início ainda no período da tarde, com o Recife Matriz da Cultura Popular. As 11 agremiações campeãs do Grupo Especial de 2025 desfilaram no principal palco da capital pernambucana perante o público.

Quem esteve presente pôde conferir diversos blocos e troças em uma programação que já é mais do que tradicional do Carnaval do Recife e que apresenta toda a pluralidade de ritmos do Carnaval local, entre ritmos do samba, frevo, maracatu, blocos líricos e outras expressões populares.



Raízes

Por volta das 18h45, foi a vez de Maestro Spok entrar em cena, na companhia de Bongar. Com forte influência na cultura afro-brasileira, o grupo agitou o público que aos poucos ia lotando a Praça do Marco Zero.

Primeira-dama Janja Silva recebeu a companhia do Prefeito do Recife, João Campos, na sexta-feira de Carnaval

Já com a presença de Janja Silva, Chico César entoou famosas canções para os foliões como “Mama África”, “Pedra de Responsa” e “Frevo Mulher”. Animada, a primeira-dama cantou e dançou as melodias.

Já nos bastidores do palco do Marco Zero, após a apresentação, Chico César celebrou a parceria com Spok na segunda noite de folia no Recife.



"A SpokFrevo Orquestra é uma referência internacional. Essa herança que vem dos mestres Moacir Santos e Duda, das grandes orquestras de Pernambuco é uma nação de fazer música. É um prazer enorme para qualquer artista do Brasil e do Mundo se juntar com Spok, Bongar, Fabiana Cozza, para celebrar nossas ancestralidades", disse o cantor e compositor.

Ao longo da noite, ainda se apresentam as cantoras Vanessa da Mata, Iza e a pernambucana Raphaela Santos.

Neste sábado (14), o palco do Marco Zero recebe o Recife Matriz Cultura Popular (desfile das agremiações vice-campeãs do Grupo Especial em 2025); Orquestra Popular do Recife - Maestro Ademir Araújo e convidados; Bloco do Silva; Liniker - Caju - Participação de Amaro Freitas e Priscila Senna; Ludmila; Anderson Neiff; e Recife Capital do Brega.

