Segundo dia de shows no Carnaval do Recife é marcado por presença de Janja

Primeira-dama do Brasil compareceu ao Marco Zero acompanhada do prefeito João Campos

Marco Zero lotado no segundo dia do Carnaval do Recife, em 13 de fevereiro de 2026 Marco Zero lotado no segundo dia do Carnaval do Recife, em 13 de fevereiro de 2026  - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Apesar da forte chuva que castigou a Região Metropolitana do Recife ao longo desta sexta-feira (13), os foliões marcaram presença no Marco Zero, no Bairro do Recife, para acompanhar os shows do segundo dia do Carnaval do Recife.

A primeira-dama da República, Janja Silva, marcou presença na festividade ao lado do prefeito João Campos. 

A programação teve início ainda no período da tarde, com o Recife Matriz da Cultura Popular. As 11 agremiações campeãs do Grupo Especial de 2025 desfilaram no principal palco da capital pernambucana perante o público.

Quem esteve presente pôde conferir diversos blocos e troças em uma programação que já é mais do que tradicional do Carnaval do Recife e que apresenta toda a pluralidade de ritmos do Carnaval local, entre ritmos do samba, frevo, maracatu, blocos líricos e outras expressões populares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Folha de Pernambuco (@folhape)

Raízes
Por volta das 18h45, foi a vez de Maestro Spok entrar em cena, na companhia de Bongar. Com forte influência na cultura afro-brasileira, o grupo agitou o público que aos poucos ia lotando a Praça do Marco Zero. 

Abertura do Carnaval 2026 Primeira-dama Janja Silva recebeu a companhia do Prefeito do Recife, João Campos, na sexta-feira de Carnaval 

Já com a presença de Janja Silva, Chico César entoou famosas canções para os foliões como “Mama África”, “Pedra de Responsa” e “Frevo Mulher”. Animada, a primeira-dama cantou e dançou as melodias. 

  • Apresentação do Maestro Spok e convidados, no palco do Marco Zero. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Apresentação do Maestro Spok e convidados, no palco do Marco Zero. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Palco Marco Zero durante apresentação de Spok e Chico César - Paulo Almeida
  • Palco Marco Zero durante apresentação de Spok e Chico César - Paulo Almeida
  • Maracatu Nação Estrela Brilhante durante a apresentação do Recife Matriz da Cultura Popular - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Tribo indígena Orubá durante a apresentação do Recife Matriz da Cultura Popular - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Maracatu Leão de Ouro durante a apresentação do Recife Matriz da Cultura Popular - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Apresentação do Maestro Spok no palco do Marco Zero, no Recife - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
Já nos bastidores do palco do Marco Zero, após a apresentação, Chico César celebrou a parceria com Spok na segunda noite de folia no Recife. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Folha de Pernambuco (@folhape)


"A SpokFrevo Orquestra é uma referência internacional. Essa herança que vem dos mestres Moacir Santos e Duda, das grandes orquestras de Pernambuco é uma nação de fazer música. É um prazer enorme para qualquer artista do Brasil e do Mundo se juntar com Spok, Bongar, Fabiana Cozza, para celebrar nossas ancestralidades", disse o cantor e compositor.  

 

Ao longo da noite, ainda se apresentam as cantoras Vanessa da Mata, Iza e a pernambucana Raphaela Santos. 

Neste sábado (14), o palco do Marco Zero recebe o Recife Matriz Cultura Popular (desfile das agremiações vice-campeãs do Grupo Especial em 2025); Orquestra Popular do Recife - Maestro Ademir Araújo e convidados; Bloco do Silva; Liniker - Caju - Participação de Amaro Freitas e Priscila Senna; Ludmila; Anderson Neiff; e Recife Capital do Brega.

