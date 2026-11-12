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REC'n'Play 2026 Segundo dia do REC'n'Play 2026 debate dificuldades do cenário feminino nos jogos eletrônicos Palestra ocorreu na manhã desta quinta-feira (12) no Cesar School com a participação de Ariadne Aquino

A programação do segundo dia do REC'n'Play segue a todo vapor nesta quinta-feira (12) no Bairro do Recife.

Entre as atividades vivenciadas, o público pôde acompanhar uma palestra sobre as dificuldades e os desafios do cenário feminino dentro do contexto dos jogos eletrônicos, mais conhecidos como esports.



Com a apresentação de Ariadne Aquino, gestora de projetos da Fluxo W7M, o momento ocorreu no Cesar School, com a participação de Victor Hugo Maciel, diretor de projetos da Fluxo, e Sergio Almeida, gerente de projetos da Fluxo.

"A gente falou um pouquinho sobre os desafios do cenário feminino de esportes eletrônicos e dos games, que afeta grande parte da nossa população, considerando que a gente tem 53% do nosso público gamer são mulheres, mas a gente ainda percebe muitas dificuldades naturais que a gente já vê no cenário profissional", disse Ariadne.



Um ponto debatido durante a palestra foi a abertura de mais espaços para as mulheres em um cenário ainda em desenvolvimento como o esports.

"A mobilização geral é muito importante para a gente, que está falando de mais da metade da população, e a gente não pode só inviabilizar isso e negar acesso. Foi um papo muito legal com uma galera que tá interessada em se profissionalizar, em fomentar o cenário e abrir mais espaços para mulheres chegarem lá e conquistarem em posições altas", completou a gestora.

Ariadne Aquino, gestora de projetos da Fluxo W7M. | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Aliados

Para Sergio, que tem uma filha de 1 ano, é importante que, além das empresas, as pessoas pensem em como fazer que os ambientes digitais sejam seguros e mais igualitários para o público feminino.

"Eu quero pensar sobre isso para quando ela crescer eu poder instigar ela a fazer parte desse ambiente", comentou o gerente.

Sobre o REC'n'Play

O festival de tecnologia e inovação segue até o sábado (14), com diversas ações abertas para o público como ativações, oficinas e mesas de conversa.

O evento está espalhado pelas ruas do Bairro do Recife, reunindo agentes de tecnologia, de empreendedorismo, da economia criativa e estudantes.

As inscrições gratuitas estão disponíveis através do link. Confira a programação geral do evento aqui.

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