VESTIBULAR

Segundo dia do SSA3 da UPE acontece neste domingo (30)

Candidatos respondem 50 questões e terão acesso ao gabarito preliminar no mesmo dia

Arte como mecanismo de inclusão social foi a proposta da redação do SSA 3  - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

A Universidade de Pernambuco (UPE) realiza neste domingo (30) o segundo e último dia de provas do SSA3/2025. Os estudantes vão responder 50 questões das áreas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Conforme o manual do processo seletivo, o candidato deve chegar ao local de prova com pelo menos uma hora de antecedência, portando Cartão Informativo, documento de identidade e caneta esferográfica azul ou preta.

Os portões serão abertos às 7h e fecham às 8h. A aplicação começa às 8h15, com saída permitida a partir das 11h15. O encerramento está previsto para 12h45, exceto para pessoas com deficiência, cujo tempo se estende até 13h45.

O gabarito preliminar será divulgado ainda no domingo, após as 14h. Recursos poderão ser apresentados no site do processo de ingresso até 23h59 do dia 2 de dezembro. A lista de classificados da terceira fase deve ser publicada a partir de 15 de janeiro de 2026.

A UPE oferece 3.620 vagas em 58 cursos de graduação, distribuídos em 12 campi. Metade das vagas é destinada ao SSA e a outra metade ao Sisu. 

