Apreensão Segundo envolvido em assalto a casal argentino no Centro do Recife é preso Informação foi confirmada pela Polícia Civil de Pernambuco na noite desta segunda-feira (20)

Foi apreendido na tarde desta segunda-feira (20) o segundo suspeito por envolvimento no assalto ao casal argentino na última quinta-feira (16), na Rua das Flores, no centro do Recife. A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nesta noite.

O homem, cuja identidade não foi informada, foi encontrado por policiais civis da 1ª Delegacia Seccional de Santo Amaro.

Anteriormente, um mandado de internação por ato infracional já havia sido aberto contra ele, na época em que era adolescente. Hoje com menos de 21 anos, será cumprido um mandado de internação. Ele responderá por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.

O segundo envolvido no assalto está num posto de acolhimento provisório, enquanto aguarda a audiência de custódia, cuja data não foi informada.

Relembre o caso

Seguindo o cronograma do navio de cruzeiro MSC Armonia, um casal argentino passeava pela área central do Recife quando foi assaltado por dois homens e teve um escapulário e uma corrente de ouro subtraídos. O primeiro foi encontrado e preso no mesmo dia do crime, em Olinda. Os itens foram recuperados pela Polícia.

A mulher, de 68 anos, foi agredida durante a investida e precisou de internação hospitalar. Ela já recebeu alta. Seu companheiro, de 72 anos, não foi machucado.

