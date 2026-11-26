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SAÚDE Segundo estudo realizado em 5 países, permanecer solteiro torna algumas pessoas mais felizes Trabalhou realizou um questionário para compreender a satisfação com a vida de pessoas com mais de 30 anos que não estão em um relacionamento

Para algumas pessoas, evitar o compromisso que um relacionamento traz é, na verdade, um motivo para satisfação pessoal. De acordo com um estudo que engloba Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Espanha e México, a identificação com a liberdade da vida de solteiro pode ser um fator importante para a felicidade sentida por quem não está comprometido.

A pesquisa, publicada na revista científica Cross-Cultural Research, entrevistou 5.017 pessoas, todos com 30 anos ou mais. Dessa foram, os participantes avaliaram as afirmações feitas por um questionário numa escala de 0 a 10. Algumas delas foram pensadas para medir a valorização da vida de solteiro(a) e outras para medir o estigma de estar solteiro, como "Sinto pressão da minha família para arranjar um(a) parceiro(a)".

Os participantes também responderam o quão satisfeitos estavam com suas vidas em geral e, em uma pergunta separada, com a solteirice.

Como resultado, os solteiros entrevistados nos cinco países avaliaram a liberdade e a facilidade da vida de solteiro como muito positivas, com uma média de aproximadamente 7 a 8 numa escala de 0 a 10. Outro ponto observado é que aqueles com rendas maiores estavam especialmente inclinados a apresentar uma maior satisfação com a vida. Além disso, quanto mais forte a discriminação com o fato de serem solteiros, menor a sensação de felicidade.

A pesquisa aponta que apreciar a liberdade e a tranquilidade esteve fortemente ligado à satisfação com a solteirice em todos os países, e sentir que o fato de ser solteiro é visto negativamente pelos outros esteve ligado a uma menor satisfação em todos os países, mesmo após a análise levar em conta a felicidade geral de cada pessoa. Isso ajuda a esclarecer melhor, pois pessoas geralmente felizes podem simplesmente atribuir notas mais altas a tudo.

Elyakim Kislev, pesquisador principal do estudo, acrescenta que as diferenças de felicidade entre solteiros e casais podem refletir quem acaba solteiro, a qualidade dos relacionamentos e as penalidades sociais de estar sem um parceiro, portanto, não se presume que a vida de solteiro seja melhor ou pior em todos os casos.

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