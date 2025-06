Segundo Harvard, aqui está o "prato perfeito" que não inclui batatas e carne vermelha

A- A+

Durante décadas, as recomendações nutricionais mudaram com o avanço do conhecimento científico. Em certo momento, especialistas forneceram diretrizes baseadas em pirâmides alimentares, mas depois o foco mudou para guias complexos de proporções; diversos modelos tentaram orientar como alcançar uma dieta balanceada.



No entanto, em um contexto global caracterizado pelo aumento de doenças crônicas e problemas associados à obesidade, a necessidade de ferramentas mais claras, acessíveis e eficazes tornou-se evidente.

Com esse objetivo em mente, um grupo de especialistas da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard desenvolveu o Prato da Alimentação Saudável. Essa abordagem nutricional moderna propõe uma maneira simples de organizar as refeições, priorizando o equilíbrio e a variedade. Seu design, pensado para facilitar a alimentação diária, busca demonstrar um avanço na compreensão e aplicação dos princípios da alimentação saudável.





Anthony Komaroff, professor de medicina e editor-chefe da revista Health da Harvard Medical School, disse na publicação que “uma das áreas mais importantes da ciência médica nos últimos 50 anos é a pesquisa que demonstra o quão poderosamente a saúde é afetada pelo que comemos”.

Como é o 'prato perfeito', segundo Harvard

O modelo divide o prato em proporções claras que, segundo seus criadores, são fáceis de replicar nas refeições do dia a dia. Em detalhes, a publicação americana explica da seguinte forma:

Vegetais: elas devem ocupar metade do prato e incluir uma grande variedade de vegetais e, se possível, também frutas. Porém, batatas não contam como vegetais devido ao seu efeito negativo sobre o açúcar no sangue.

Grãos integrais: um quarto do seu prato deve ser composto por grãos integrais e intactos, como trigo integral, cevada, quinoa, aveia, arroz integral ou alimentos preparados com esses ingredientes. De acordo com os especialistas, eles têm um efeito mais moderado sobre o açúcar no sangue e a insulina do que alimentos como pão branco, arroz branco e outros grãos refinados.

Proteínas saudáveis: proteínas como peixe, frango, leguminosas ou nozes devem ser incluídas no último quarto do seu prato. Segundo a instituição, elas podem ser misturadas em saladas e combinam bem com vegetais no prato. A instituição também alerta contra o consumo de carnes vermelhas e processadas.

Walter Willett, presidente do Departamento de Nutrição da Escola de Saúde Pública, comentou junto com o Dr. Komaroff que este prato é baseado nas melhores evidências científicas disponíveis e fornece aos consumidores as informações de que precisam para tomar decisões que podem afetar profundamente sua saúde e bem-estar.

Ao mesmo tempo, ele observou que a mensagem principal por trás da sugestão do "Prato de Alimentação Saudável" é focar na qualidade da dieta.

Outras sugestões saudáveis de Harvard

Para temperar, use óleos vegetais saudáveis com moderação (oliva, soja, milho, girassol) e evite óleos parcialmente hidrogenados.

Beba água, café e chá sempre que possível, mas evite bebidas açucaradas e limite os laticínios a uma ou duas porções por dia.

Manter-se fisicamente ativo é, segundo o grupo de especialistas, “chave” para o controle de peso.

