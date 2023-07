Segundo maior do mundo, tubarão-elefante é fotografado em Portugal e imagem impressiona; veja

A- A+

Um tubarão-elefante, cuja espécie é conhecida por ser das maiores do mundo, podendo chegar até 10 metros de comprimento, foi fotografado na zona do parque eólico de Viana do Castelo, em Portugal. As imagens do animal foram compartilhadas neste domingo pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM).

A publicação informa que, apesar de ser o segundo maior tubarão do mundo (atrás apenas do tubarão-baleia), eles não são perigosos e se alimentam de "krill", plâncton e ovas de peixe. "Na foto, veja um exemplar recentemente fotografado. Normalmente são avistados onde a água é mais rica em alimento e não mostram receio em se aproximar de pessoas ou embarcações", diz o post.

O texto diz, ainda, que, quando o tubarão-elefante "abre a sua enorme boca, aspira a água e retém o alimento, podendo filtrar mais de duas mil toneladas de água por hora". Explica, ainda, que, "apesar do seu tamanho e lentidão (eles se deslocam a cerca de 3,7 km por hora)", eles também são avistados dando saltos para fora da água, assim como os golfinhos.

