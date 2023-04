A- A+

FOGO Segundo perícia, abrigo em Caruaru foi incendiado pelas próprias "internas"; quatro morreram Das quatro vítimas fatais, três foram encontradas sem sinais vitais no local do incêndio

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) divulgou, nesta segunda-feira (17), o resultado da perícia feita no Centro da Criança e do Adolescente de Caruaru, no Agreste pernambucano, depois de um incêndio ter acontecido no local, em janeiro.

Segundo o laudo, as próprias “internas” foram responsáveis por atear fogo. O caso agora será levado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

Uma adolescente que estava no grupo que provocou o incêndio e sobreviveu ao fogo prestou depoimento na delegacia, confirmando a tese. Os delegados responsáveis pelas investigações são Eric Costa e Polyana Figueiredo.

“As investigações concluíram que as vítimas, em comum acordo, teriam iniciado o incêndio como uma forma de ‘brincadeira’. Infelizmente, o fogo saiu fora de controle, causando um resultado trágico”, disse o delegado, com exclusividade à Folha de Pernambuco.

O incêndio aconteceu no dia 27 de janeiro e matou quatro adolescentes. Três foram encontradas sem sinais vitais no abrigo, enquanto uma outra foi levada ao Hospital Regional do Agreste (HRA), mas não resistiu aos ferimentos.

O abrigo fica situado na avenida Josefa Maria de Menezes, no bairro Indianópolis, em Caruaru, e recebe adolescentes que têm entre 12 e 18 anos e vivem em situação de vulnerabilidade social.

