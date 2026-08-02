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Legado Segundo Tributo ao Rei Luiz Gonzaga reúne artistas populares e admiradores no Bairro do Recife Pedindo dignidade e respeito ao forró raiz, evento lembrou os 37 anos da partida do Rei do Baião pedindo a valorização dos artistas pernambucanos

Na tarde deste domingo (2), artistas populares e admiradores de Luiz Gonzaga do Nascimento percorreram as ruas do Bairro do Recife para lembrar os 37 anos da partida do Rei do Baião, o maior pernambucano do século XX.

Pedindo dignidade e respeito ao forró raiz, o II Tributo ao Rei Luiz Gonzaga contou com um cortejo sanfonado, que saiu do Armazém do Campo, na Rua da Moeda, em direção ao Teatro Mamulengo, na Praça do Arsenal.

No local, a programação reuniu música, cultura popular e valorização de artistas pernambucanos com apresentações que homenagearam o legado de Luiz Gonzaga, no 3º Grito Musical do Movimento Rebuliço Cultural.

II Tributo ao Rei Luiz Gonzaga

Idealizado pelo trio de amigos e jornalistas, Márcio Maia, Ildefonso Fonseca e Rui Sarinho, o evento busca fortalecer a cultura raiz e ampliar a visibilidade dos músicos locais, além de destacar a urgência de passar a tradição para as novas gerações.

"Nosso movimento começou da indignação com os cachês milionários dos para os artistas de fora no nosso São João enquanto os nossos sanfoneiros recebem entre R$ 1.000 e R$ 3.000, com três, até seis meses depois do trabalho. Então, unimos essa indignação com o desejo de homenagear o nosso Rei Luiz Gonzaga", contou Márcio Maia.

Márcio ressalta que, além de marcar a data da morte do cantor e compositor pernambucano, falecido em 2 de agosto de 1989, aos 76 anos, vítima de parada cardiorrespiratória, no Hospital Santa Joana, no Recife, o movimento tem como objetivo conscientizar a população da importância e do valor dos artistas e da cultura de Pernambuco.

"Esperamos que a população se conscientize da importância do respeito à nossa cultura. Se juntar a cultura do Brasil todinho não dá metade da cultura de Pernambuco. Nossa cultura é muito rica em todos os aspectos, no artesanato, na música, pintura, artes plásticas, Pernambuco é riquíssimo", completou Maia. O evento busca fortalecer a cultura raiz e ampliar a visibilidade dos músicos locais. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

O evento busca fortalecer a cultura raiz e ampliar a visibilidade dos músicos locais. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

O coorganizador, Rui Sarinho, destacou a aimportância da participação dos artistas:

"É luta e conscientização. Os próprios artistas precisam se convencer de que uma andorinha só não faz verão. Agora, na hora em que se unem e reinvindicam seus direitos, começam a ser escutados".

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