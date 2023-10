A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Segundo voo da FAB com brasileiros, cães e gatos resgatados em Israel chega ao Rio Parte dos 211 passageiros fica no DF e o restante deve seguir para outros destinos, como o Rio

Um avião com mais 214 brasileiros que estavam em Israel quando terroristas do Hamas lançaram uma ofensiva contra o país e deflagraram uma guerra no país do Oriente Médio chegou ao Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (12).

O voo da Força Aérea Brasileira (FAB) aterrissou no Galeão, na Zona Norte da capital fluminense, por volta de 2h40, trazendo também cães e gatos. Foram, ao todo, 14 horas de viagem, sem escala.

O avião KC-30, um Airbus A330 200, decolou de Tel Aviv na tarde de quarta com brasileiros que haviam ficado retidos em Jerusalém durante a invasão por terra e mar e o lançamento de foguetes dos terroristas, desde o último sábado.

A viagem fez parte da Operação Voltando em Paz, iniciativa de repatriação de cidadãos nacionais promovida pelo governo federal.

Segundo o Itamaraty, idosos, grávidas e crianças são os três grupos prioritários no processo de repatriação.

