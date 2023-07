A- A+

DESABAMENTO EM PAULISTA Seguradora vistoriou prédio que desabou no Janga um dia antes do desabamento A Defesa Civil do Paulista informou que a seguradora não permite que o órgão vistorie os prédios, sendo necessário ações legais para que a fiscalização ocorra

A Caixa Seguradora, empresa que seria responsável pelo Conjunto Beira-Mar, prédio que desabou na manhã desta sexta-feira (7) no bairro do Janga, em Paulista, teria vistoriado o local nessa quinta-feira (6), um dia antes do desabamento.

“Eles tiveram aqui ontem com alguns engenheiros vistoriando alguns prédios, não só o que caiu mas também outros. Interditaram esse imediatamente, pediram a retirada do pessoal, mas infelizmente o pessoal não tem para onde ir”, contou o microempresário Marcelo Barros, de 44 anos, que mora próximo ao local.

A Defesa Civil do Paulista informou que a seguradora não permite que o órgão vistorie os prédios, sendo necessário ações legais para que a fiscalização ocorra.

“A princípio eles [moradores] buscam a seguradora. Alguns buscam a Defesa Civil porque ficam preocupados com a segurança. Então, é quando a gente vem. E aí acontece isso, de a vigilância da seguradora não permitir a nossa entrada. Aí a gente vai buscar por meios legais, porque a gente trabalha com prevenção”, comentou a secretária executiva da Defesa Civil do Paulista, Cíntia Silva.



Segundo o órgão, a vistoria dos prédios segue um calendário, indo de bairro em bairro do Recife. O Conjunto Beira Mar estaria na programação para ser vistoriado pela Defesa Civil nas próximas semanas ou meses.

