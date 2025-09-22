A- A+

Região Metropolitana do Recife Segurança pública: Governo de Pernambuco investe em dois novos batalhões na RMR No total, as duas obras vão totalizar um investimento superior a R$ 23,6 milhões; capital pernambucana e Cabo de Santo Agostinho serão beneficiados

O Governo de Pernambuco vai investir em dois novos equipamentos para reforço do policiamento na Região Metropolitana do Recife.

A capital pernambucana será contemplada com um Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), enquanto o Cabo de Santo Agostinho receberá a sede do 18º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com o governo estadual, os dois projetos representam um investimento superior a R$ 23,6 milhões.

O edital de licitação para contratação da empresa que ficará responsável foi publicado na edição da última sexta-feira (19), do Diário Oficial.

Investimento nas obras

A sede do 18º Batalhão da Polícia Milita, no Cabo de Santo Agostinho, terá um investimento de R$ 12,8 milhões.

Com 2,7 mil m² de área construída, o equipamento terá auditório, reserva de materiais bélicos, refeitório, sala de reunião, arquivo, almoxarifado e alojamentos.

O projeto no BPTur está orçado em R$ 10,8 milhões. Com 1,8 mil m² de área construída, o batalhão ficará no Bairro do Recife e terá atuação voltada para a segurança de turistas e da população local, além da preservação do patrimônio cultural.



Segundo o secretário de Projetos Estratégicos, Rodrigo Ribeiro, os dois novos equipamentos de segurança vão reforçar o policiamento ostensivo e preventino.

“A busca pela paz social é um desafio em todo o país, que só será alcançado com os investimentos necessários, como os que estão sendo feitos em Pernambuco, por meio do Juntos pela Segurança”, disse.

De acordo com o secretário de Defes Social, Alessandro Carvalho, esses investimentos fazem parte da reestruturação das forças de segurança no estado.

"As obras foram planejadas com foco nas necessidades específicas de cada operativa, garantindo não apenas ambientes de trabalho mais adequados, mas também um atendimento de maior qualidade à população. O Governo segue reafirmando que a segurança é prioridade nos investimentos do estado”, destacou.

