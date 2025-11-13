Qui, 13 de Novembro

são paulo

Segurança das Casas Bahia é morto com tiro na cabeça durante assalto em SP

A vítima, de 48 anos, chegou a ser socorrida ainda no local, mas não resistiu aos ferimentos

Peritos e integrantes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no localPeritos e integrantes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Um segurança das Casas Bahia foi morto durante um assalto, na noite da quarta-feira, 12, na zona sul de São Paulo. O caso aconteceu na loja que fica na Avenida Dona Belmira Marin, em Cidade Dutra, na região do Grajaú.

A vítima, de 48 anos, chegou a ser socorrida ainda no local, mas não resistiu aos ferimentos, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado.

Os policiais militares chegaram à loja quando o segurança estava sendo atendido. Ele levou um tiro na cabeça, segundo a secretaria.

De acordo com a SSP, o segurança foi abordado pelos criminosos e teve a arma levada por eles.

A Polícia Civil tenta identificar os envolvidos. A secretaria não informou quantos suspeitos cometeram o crime.

Peritos e integrantes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local.

O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, pelo 101º Distrito Policial, que fica no Jardim das Imbuias.

Procurada pelo Estadão, as Casas Bahia informaram, por meio de nota, que "lamenta profundamente o ocorrido" e que "está em contato com a polícia, permanecendo à disposição para cooperar com as investigações".
 

