Segurança das Casas Bahia é morto com tiro na cabeça durante assalto em SP
A vítima, de 48 anos, chegou a ser socorrida ainda no local, mas não resistiu aos ferimentos
Um segurança das Casas Bahia foi morto durante um assalto, na noite da quarta-feira, 12, na zona sul de São Paulo. O caso aconteceu na loja que fica na Avenida Dona Belmira Marin, em Cidade Dutra, na região do Grajaú.
A vítima, de 48 anos, chegou a ser socorrida ainda no local, mas não resistiu aos ferimentos, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado.
Os policiais militares chegaram à loja quando o segurança estava sendo atendido. Ele levou um tiro na cabeça, segundo a secretaria.
De acordo com a SSP, o segurança foi abordado pelos criminosos e teve a arma levada por eles.
Leia também
• Ministério emite alerta para azeites fraudados; saiba quais marcas
• Comércio do Centro do Recife vai abrir de domingo a domingo neste final de ano
• Pesquisa revela que 60% dos quilombos sofrem invasões e garimpo
A Polícia Civil tenta identificar os envolvidos. A secretaria não informou quantos suspeitos cometeram o crime.
Peritos e integrantes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local.
O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, pelo 101º Distrito Policial, que fica no Jardim das Imbuias.
Procurada pelo Estadão, as Casas Bahia informaram, por meio de nota, que "lamenta profundamente o ocorrido" e que "está em contato com a polícia, permanecendo à disposição para cooperar com as investigações".