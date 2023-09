Segurança de Pernambuco ganha um avião modelo Seneca II, com capacidade para seis pessoas

A- A+

Uma aeronave foi incorporada ao trabalho da segurança pública de Pernambuco. O avião, modelo Seneca II, foi entregue na tarde desta segunda-feira (4) pela governadora Raquel Lyra ao Grupamento Tático Aéreo do Estado de Pernambuco (GTA), no bairro do Ibura, no Recife. Segundo o Governo do Estado, esse é o primeiro avião da corporação.



Governadora entrega a aeronave - Foto: Miva Filho/divulgação/Governo do Estado

A ideia, de acordo com o governo, é que, com o avião, a atuação aérea da segurança - tanto em ações de socorro quanto da polícia - ganhe mais agilidade e eficiência. A aquisição integra o programa Juntos Pela Segurança, de segurança pública do Estado.

"Pela primeira vez na história de Pernambuco, o Grupamento Tático Aéreo recebe uma aeronave de asa fixa para garantir mais agilidade e rapidez às forças operacionais de segurança. Esse avião vai agir, sobretudo, na Defesa Civil, mas também no Corpo de Bombeiros, não só em operações das forças policiais, mas no transporte e no deslocamento daqueles que precisam de socorro", afirmou a governadora Raquel Lyra, ressaltando que o GTA possui equipe preparada para operar a aeronave.

O avião, denominado pelo GTA de Defesa 5, tem capacidade para dois pilotos e quatro passageiros, autonomia de cinco horas de voo sem abastecimento e pode operar a cerca de 12 mil pés. De acordo com o governo, o avião foi adquirido por meio de apreensão da Polícia Federal.

O comandante do GTA, coronel Câmara Júnior, explicou que o avião irá auxiliar no resgate de feridos e agilizar o transporte de órgãos destinados a pacientes à espera de transplantes. "É uma ferramenta que está chegando para somar e otimizar o serviço que hoje é realizado pelo Grupamento Tático Aéreo", disse.

