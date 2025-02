Segurança de Pernambuco recebe novas viaturas e equipamentos para Forças Operacionais

A- A+

As Forças Operacionais de segurança pública de Pernambuco receberam, nesta quinta-feira (6), novas viaturas e equipamentos para reforçar as atividades operacionais dos órgãos de segurança.

Foram entregues 133 novas viaturas para a Polícia Militar (PMPE), Polícia Civil (PCPE), Defesa Civil e Corpo de Bombeiros (CBMPE). Além disso, o CBMPE recebeu 152 equipamentos operacionais, que também serão direcionados na assistência à população afetada pelas chuvas.

Ao todo, 285 novos itens vão intensificar o trabalho do efetivo nos principais batalhões de todo o Estado através do Juntos pela Segurança.

Do total de viaturas, 127 são locadas, com valor anual de R$ 3,2 milhões, e vão integrar a frota operacional da Secretaria de Defesa Social, sendo 104 motocicletas e 16 caminhonetes 4x4 para a Polícia Militar, seis caminhonetes 4x4 para a Polícia Civil e uma caminhonete 4x4 para a Defesa Civil.

As motocicletas serão destinadas a todas as regiões, além de reforçar o projeto da Patrulha Rural, proporcionando um atendimento de maneira mais célere e eficaz aos moradores das zonas rurais. As outras seis viaturas serão para o Corpo de Bombeiros e foram adquiridas por meio do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), no valor total de R$ 7,1 milhões.

“Estamos fazendo, desde o início do nosso mandato, o maior investimento na história do Corpo de Bombeiros Militar, além de estarmos entregando viaturas para as polícias para garantir a segurança pública no Estado. Somente hoje, tivemos uma entrega de mais de R$ 7 milhões de equipamentos aos Bombeiros, em parceria com o Governo Federal. Também foram entregues botes infláveis que permitem garantir o salvamento de pessoas em momentos de inundações, como as ocorridas nos últimos dias na Região Metropolitana do Recife, e itens de combate a incêndios. Estamos muito confiantes do trabalho para que a gente possa atender a cada necessidade da população pernambucana”, ressaltou a governadora Raquel Lyra.

De acordo com o comandante geral da PMPE, coronel Ivanildo Torres, este reforço é necessário por dois motivos.

“Primeiro porque as motocicletas chegam em locais onde as viaturas não conseguem e segundo porque as viaturas da Patrulha Rural conseguem fazer o policiamento comunitário e na área rural”, pontuou. O chefe da Polícia Civil, delegado Renato Leite, destacou a importância das aquisições. "As caminhonetes nos darão a facilidade de adentrar em locais que hoje não teríamos acesso. As unidades estão recebendo essas caminhonetes que vão nos dar uma melhor mobilidade”, explicou.

Governo de Pernambuco entrega novas viaturas e equipamentos para as Forças Operacionais - Yacy Ribeiro/Secom

O Corpo de Bombeiros também foi contemplado com 152 novos itens que serão voltados nos serviços de salvamento e vistorias técnicas, como botes infláveis, coletes para mergulho, compressores de ar e desfibriladores. Destaque para duas viaturas Auto Bomba Tanque e Salvamento (ABTS), quatro viaturas de Auto Busca e Salvamento Média (ABSM), além de 18 embarcações.

"As quatro viaturas de Auto Busca e Salvamento, por exemplo, são importantes, principalmente, em uma situação como essa que nós enfrentamos de chuvas, na parte de salvamento, seja ele em deslizamento ou na parte de inundações", registrou o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Francisco Cantarelli. Segundo o secretário de Defesa Civil, coronel Clóvis Ramalho, desde o início de 2023 a frota já aumentou mais de quatro vezes. "Isso reforça todas as ações desenvolvidas no tocante à capacitação de agentes de Defesa Civil do Estado e dos municípios", comentou.

Desde o início do Governo Raquel Lyra, já foram disponibilizados mais de 2.750 novos veículos à SDS, o que representa uma renovação de mais de 100% da frota locada.

A deputada estadual e líder do Governo da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Socorro Pimentel, enfatizou a importância do programa Juntos pela Segurança da gestão estadual. “Este é o nosso compromisso, de garantir a segurança de cada pernambucana e de cada pernambucano, em todos os recantos, e regiões do nosso Estado", disse.

Também participaram do evento os deputados estaduais Wanderson Florêncio, Débora Almeida e Antônio Moraes; os vereadores do Recife, Davi Muniz e Doduel Varela; os secretários estaduais de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas, Carlos Braga; da Casa Militar, Coronel Hercílio Mamede; da Mulher, Juliana Gouveia; de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes; de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Amanda Aires; e de Administração Penitenciária e Ressocialização, Paulo Paes.

