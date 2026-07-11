Segurança do avião presidencial americano gera questionamentos
Família real do Catar doou o luxuoso jato a Trump no ano passado; americano foi à Turquia na aeronave, mas desistiu repentinamente de utilizá-la para deixar o país
A troca de avião de última hora feita por Donald Trump ao deixar a reunião de cúpula da Otan na Turquia provocou questionamentos sobre a segurança de seu novo Air Force One, um presente do Catar.
Ao voar para Ancara nesse Boeing 747 remodelado, o presidente americano não escondeu o entusiasmo e o descreveu como uma aeronave "realmente excepcional". Mas, uma vez na Turquia, desistiu repentinamente de utilizá-la para deixar o país.
Segundo o New York Times, o novo avião, presenteado pela família real do Catar, não está equipado com os mesmos sistemas de defesa de seus antecessores. O jornal também revelou que a troca de aeronave foi recomendada pelo Serviço de Segurança dos Estados Unidos em meio ao aumento das tensões com o Irã.
Após a publicação das informações, a Promotoria Federal de Nova York, comandada por um aliado de Trump, intimou os autores das reportagens a prestar depoimento à Justiça na quarta-feira (15) por uma "suposta violação da legislação penal federal", informou o jornal.
"Esse ato descarado deve ser entendido como uma tentativa de impedir que a população saiba o que acontece em seu país, intimidando jornalistas para que não façam seu trabalho", afirmou o advogado do New York Times.
"Todos os meios à disposição"
Ao deixar Ancara, Trump negou a existência de qualquer ameaça contra ele. No entanto, após trocar de avião no Reino Unido para retornar a Washington, fez referência a supostas tentativas iranianas de assassinato.
"Provavelmente estão em um voo perigoso por causa dos canalhas com quem temos de lidar", afirmou.
"O novo Air Force One é uma aeronave ultramoderna equipada com protocolos de segurança de alto nível", declarou o diretor de comunicação da Casa Branca, Steven Cheung.
Leia também
• Irã diz que 'cumpriu sua palavra', mas Trump insiste que trégua acabou
• Lula diz que Trump tem "inveja" da China na área de minerais críticos
• Trump afirma que cessar-fogo com Irã acabou, apesar da retomada de contatos diplomáticos
Embora poucos detalhes sejam públicos, sabe-se que os modelos anteriores do Air Force One contam com sofisticados sistemas de defesa, incluindo bloqueadores de radar e dispositivos para despistar mísseis. Não se sabe se esses equipamentos estão presentes no novo avião.
A família real do Catar doou o luxuoso jato a Trump no ano passado. A aeronave foi rapidamente adaptada pela Força Aérea americana para entrar em operação.
Senadores democratas pediram explicações à Força Aérea sobre "preocupações reais em matéria de segurança nacional".
"Não importa como se equipe um jato catari, ele jamais será construído desde o início com as capacidades defensivas de um Air Force One projetado sob medida", afirmou à Fox News John Teichert, ex-oficial da Força Aérea.