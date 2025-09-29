Segurança do paciente é prioridade no Hospital Jayme da Fonte

A- A+

A segurança do paciente deve ser uma prioridade nas unidades de saúde. Os cuidados para assegurar diagnósticos e tratamento cada vez mais precisos e eficientes, porém, exigem que todos os profissionais dessas instituições observem os rígidos protocolos que demandam ações integradas e permanentes para assegurar a correta identificação do paciente, o uso preciso de medicações, prevenção de infecções e quedas, além de uma comunicação efetiva com o paciente e familiares.

Esses pontos constam de metas internacionais estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), tendo sido criada, em 2019, a data de 17 de setembro como o Dia Mundial da Segurança do Paciente para sensibilização de profissionais e da sociedade sobre o tema. No Recife, o Hospital Jayme da Fonte tem se destacado na assistência à saúde e práticas de excelência para garantir efetiva segurança aos pacientes.

“Estamos engajados no cumprimento dos protocolos, desde a chegada, na admissão, até o acompanhamento pós-alta, passando por todos os setores do hospital”, explica a enfermeira Maiza Sampaio, Enfermeira da Qualidade/Gerência de Risco, que participa do projeto que integra diversas áreas do Jayme da Fonte. Ela lembra que o hospital lançou uma campanha para reforçar internamente as metas da OMS, de modo a tornar ainda mais segura a jornada de cuidados na instituição.

A campanha da OMS em 2025 destaca que a segurança é responsabilidade compartilhada. Gestores, profissionais de saúde, pacientes e familiares caminham juntos na construção de um cuidado mais seguro e humano, como identificação do paciente, comunicação efetiva, segurança na prescrição de remédios, uso e administração de medicamentos, além de higiene das mãos - a prevenção de quedas e lesão por pressão - ganham destaque pelo alto risco, em especial em pacientes idosos. “Prevenir é fundamental, por isso são identificados e eliminados pontos que podem contribuir com a ocorrência de acidentes, mantendo avisos nas portas, uso de pulseira específica e monitoração permanente”, explica a enfermeira.

Outro ponto importante é a participação do paciente e da família para garantir a segurança. O envolvimento de todos no processo de cuidado é essencial para identificação dos riscos e evitá-los. “A cultura da segurança passa pela promoção de um ambiente no qual incentivamos a troca de informações para que todos possam aprender e melhorar seus processos, tendo como figura essencial do processo o paciente”, completa a enfermeira.

Transparência

O compromisso com a segurança é visível no HJF. Na chegada, o paciente é identificado com nome, data de nascimento e procedimento a ser realizado. A equipe assistencial mantém escuta ativa sempre confirmando o nome do paciente antes de qualquer ação e repetindo informações e explicações. Já a segurança nas medicações, a dupla checagem e o detalhamento de possíveis reações e efeitos estão na rotina da assistência.

Os pacientes que chegam para procedimentos cirúrgicos passam por uma checagem com os profissionais, antes da anestesia. A equipe higieniza suas mãos antes de tocá-los ou em qualquer equipamento. A prevenção de quedas e lesões por pressão abrange desde o uso de piso antiderrapante e grades nas camas até reposicionamento a cada duas horas, alívio da pressão com superfícies de suporte, manutenção de uma boa hidratação da pele e, se necessário, uso de barreiras contra o atrito.

Esses protocolos são observados em todos os atendimentos, porém há orientações específicas nas áreas do centro cirúrgico, hemodinâmica e salas de recuperação pelo risco iminente desses locais à segurança.

Excelência

Reconhecido nacionalmente pela qualidade na assistência à saúde, o Jayme da Fonte tem uma trajetória de 70 anos de serviços prestados à população. Essencial na consolidação do Polo Médico do Recife - o segundo maior do Brasil -, dispõe de 200 leitos, duas UTIs completas e serviços de urgência e emergência 24h em traumato-ortopedia, bem como clínica médica, cirurgia geral e cardiologia. Dispõe ainda de um centro de diagnóstico por imagem completo e uma rede ambulatorial com mais de 30 especialidades.

O novo centro cirúrgico, um dos mais modernos do Estado, conta com equipamentos de última geração, como um sistema de anestesia que monitora com precisão a dosagem dos medicamentos, infraestrutura para cirurgias neurológicas de grande porte, microscópio e mesas especiais para obesos mórbidos, além de espaço para vídeo-cirurgias.

Qualidade

Os serviços do hospital são avaliados permanentemente e receberam o Selo Prata pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), uma das mais importantes certificadoras na área de saúde do país. As suas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) contam com os Selos Top Performer e Eficiência, concedidos pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB)/Epimed Solutions. A conquista, entre mais de 800 hospitais avaliados de todo o Brasil, reconhece a segurança e qualidade no atendimento.

Veja também