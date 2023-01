A- A+

Preconceito Segurança do Parque Treze de Maio acusado de homofobia é afastado da função A informação foi divulgada pelo Prefeito do Recife, João Campos, através das suas redes sociais

O segurança da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) que expulsou e proibiu um casal gay de trocar beijos no Parque Treze de Maio, na área central do Recife, foi afastado da função. A informação foi divulgada na noite desta quarta-feira (4) pelo Prefeito do Recife, João Campos, através das suas redes sociais.

Na publicação, o prefeito afirmou que homofobia é crime e não é tolerada na capital pernambucana. “Homofobia é crime e não cabe no nosso Recife! Hoje afastamos o servidor da Emlurb envolvido na denúncia ocorrida no Parque 13 de Maio até que seja concluído o processo administrativo para apurar o caso e tomar as medidas legais”, disse.

Por volta das 15h30 da terça-feira (3), Caio Gomes, de 25 anos, e seu namorado, que não quis ter o nome revelado, foram vítimas de homofobia por um funcionário da Emlurb. O servidor abordou e expulsou os dois do local. Os rapazes, alunos da Universidade Federal de Pernambuco, estavam abraçados quando o segurança do parque, vestido com a farda da Prefeitura do Recife, os ameaçou.

Nas redes sociais, um vídeo foi divulgado onde é possível ver o segurança tentando justificar a ação homofóbica, afirmando que não tem nada contra gays ou lésbicas, mas que teria sido intimado a afastar o casal. Questionado quem teria feito a intimação, o segurança desconversa e diz que, se eles forem averiguar, ficariam presos na guarita de segurança, esperando a polícia chegar.

O estudante conta que ele e o namorado ainda insistiram que permaneceriam no local, que é público. O segurança se exaltou e, em seguida, outra pessoa apareceu, se dizendo policial federal (mas sem mostrar nenhum tipo de identificação oficial), afirmando que o casal estava errado e deveria deixar o parque.

Veja também

Lavagem de dinheiro Ex-ministro boliviano é condenado à prisão nos Estados Unidos