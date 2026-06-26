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VIOLÊNCIA Gravatá: segurança é morto a tiros após festa Caso está sendo investigado

Um segurança privado foi encontrado morto no meio da Rua Lourenço Correia de Melo, no centro de Gravatá, Agreste pernambucano. Ele foi identificado como Guilherme Christian Nunes Magalhães, de 23 anos, e fazia a segurança do São João da cidade.

Esse caso aconteceu por volta das 2h24 da última segunda-feira (22), a pelo menos 300 metros do principal polo junino da cidade.

Imagens de circuito mostram o exato momento em que tudo aconteceu.

Guilherme aparece correndo com uma bolsa nas costas e em seguida é morto a tiros em via pública. As motivações ainda são desconhecidas.

O que diz a PCPE?

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse que registrou, por meio da delegacia seccional de Vitória de Santo Antão, o caso como homicídio consumado.

As diligências estão em andamento e seguem até elucidação do crime.

“A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social instaurou uma Investigação Preliminar, por meio da qual será feito o acompanhamento do inquérito policial e a verificação das informações atinentes ao caso, coletando-se também os subsídios necessários à análise e aferição de eventual repercussão administrativa dos fatos”, afirmou a corporação.



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