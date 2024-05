A- A+

MAIO AMARELO "Segurança no Grau": campanha da Alepe com foco em motociclistas é lançada nesta quinta-feira (23) As palestras de lançamento serão abertas ao público e acontecerão no auditório Sérgio Guerra, na sede da Alepe, na Boa Vista, das 9h às 12h. Os participantes receberão certificados

Para marcar o Maio Amarelo, movimento nacional de conscientização e prevenção de acidentes de trânsito, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) lança, nesta quinta-feira (23), a campanha ‘Segurança no Grau’com foco nos motociclistas. Abertas ao público, as palestras de lançamento serão realizadas no auditório Sérgio Guerra, na sede da Alepe, na Boa Vista, das 9h às 12h.

Na ocasião, além de conhecer mais sobre as atividades da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros, os participantes serão informados sobre os requisitos para tirar a primeira habilitação, as penalidades de infração das leis, orientações sobre equipamentos obrigatórios, cuidados para evitar direção perigosa, além da adoção de boas práticas e atenção no trânsito. Os participantes receberão certificados.

A PRF também fará uma exibição das motos usadas pela corporação durante as ocorrências no trânsito, que ficarão expostas na Alepe, em frente ao Edifício Miguel Arraes, na Rua da União.

Conscientização das condutas

O tema deste ano faz um trocadilho com a gíria ‘Moto no Grau', usada para fazer referência à execução de manobras radicais em motocicletas — movimentos que têm provocado diversos acidentes e superlotado unidades de traumas de hospitais públicos e privados por todo o país.

Com a iniciativa, a Alepe busca contribuir com a orientação e conscientização das condutas adequadas a serem adotadas para reduzir o número de acidentes envolvendo motociclistas.

Segundo o Ministério da Saúde, a falta de carteira de habilitação e equipamentos de segurança como o capacete, o excesso de velocidade e o aumento do número de motocicletas estão entre as causas dos acidentes e mortes no trânsito.

De acordo com o superintendente geral da Alepe, Isaltino Nascimento, o ‘Maio Amarelo’ está voltado para os mais jovens com idade aproximada para tirar a primeira habilitação.

“As palestras estão focadas especificamente para quem tem vinculação direta com o uso da motocicleta. Nosso objetivo é fazer um trabalho de prevenção, orientação e direção defensiva. As pessoas serão orientadas pelos especialistas de trânsito em como agir em intercorrências para evitar sequelas na hora do socorro às vítimas”, explicou o superintendente.

