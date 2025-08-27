A- A+

TBT da Musa Diretor de Planejamento da PM garante segurança no show de Priscila Senna: "Pode vir tranquilamente" Efetivo contará com um lançamento de cerca de 700 policiais militares

O diretor de Planejamento da Polícia Militar de Pernambuco, coronel João Barros, garantiu a segurança do público que for acompanhar o show de Priscila Senna nesta quarta-feira (27), no Marco Zero, Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana.

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta quarta, ele detalhou o esquema de policiamento para o evento.

"O público de Priscila Senna pode vir tranquilamente ao show. A Polícia Militar estará reforçando o evento e as forças de segurança estadual garantirão a segurança do evento. Cerca de 700 policiais militares estarão sendo lançados para autarem no evento e nos arreodres - Avenida Conde da Boa Vista, Avenida Norte, Cais de Santa Rita, Agamenon Maglhães, terminais integrados, Estação Joana Bezerra", detalhou o coronel.





O lançamento acontece a partir das 14h e contará com policias com moto, da Radiopatrulha, do Batalhão de Choque, da cavalaria e do BPtran.

Outra medida de segurança adotada pela Polícia Militar será a revista obrigatória de quem for a show.

"A gente fez um planejamento, junto com a organização do evento, para a montagem de barreiras. Disciplinadores de público com gradis serão posicionados no local e ninguém passará sem uma revista policial", explicou o coronel.

O coronel ainda explicou que o evento servirá como "aula" para os novos policias que entraram recentemente na corporação.

"Aproveitaremos esse evento, que para nós (Polícia Militar) é tranquilo, para que nossos policiais possam sentir como é o policiamento em grandes eventos. Então, para nós, é um evento que servirá como aula para os novos PMs que entraram há pouco tempo na corporação", disse.

Delegacia da Avenida Rio Branco ficará aberta

Durante o show, a Delegacia da Avenida Rio Branco ficará aberta para receber as ocorrências do evento e outros registros.

"Acontecendo qualquer ocorrência, a vítima pode procurar diretamente a delegacia, que é bem próxima ao show, ou solicitar uma informação a um policial militar ou um apoio emergenical", explicou a delegada seccional da Delegacia de Santo Amaro, Ana Luiza Mendonça.

Delegada Seccional de Santo Amaro, Ana Luiza Mendonça. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco..

A delegada ainda reforçou que, apesar do policiamento, alguns cuidados devem ser tomados durante o show.

"Em todo o evento de grande porte como esse, é cauteloso esconder os documentos, não trazer carteira com muitos cartões, não ficar com o celular muito amostra. São cuidados essenciais para quando estiver em grandes multidões", pontuou.

Além dos cuidados, não é recomendado levar itens de vidro e nem coolers para o evento.

Guarda Municipal

Um efetivo de 141 agentes da Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR) trabalha na orientação do público presente. O trabalho conta com 250 câmeras de videomonitoramento, sendo 200 instaladas em totens com quatro unidades fixas em cada.

Uma equipe da Guarda também estará cadastrando celulares no programa Alerta Celular, em um espaço localizado na avenida Rio Branco, no dia do evento.

Ainda haverá viaturas nas pontes Giratória, Maurício de Nassau e Buarque de Macedo.

Ao lado da Torre Malakoff, na Praça do Arsenal, a GCMR contará com uma unidade móvel equipada com cinco câmeras, que fará também o espelhamento de todas as câmeras da muralha digital da ilha.

O sistema vai monitorar em tempo real as áreas de maior movimentação. Além disso, esta unidade será utilizada como posto de comando e coordenação do efetivo. No local, os agentes contarão com um canal próprio de comunicação por meio de rádio, além das imagens das câmeras de videomonitoramento.

