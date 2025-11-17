A- A+

Segurança Segurança pública de Pernambuco recebe novos equipamentos e veículos Com investimento de R$ 73 milhões, pacote de armamentos, novas viaturas, drones e helicóptero é entregue às forças policiais de Pernambuco

A governadora Raquel Lyra entregou, ontem, um pacote de armamentos, novas viaturas, drones e um helicóptero às forças policiais de Pernambuco. Um aporte de R$ 73 milhões foi realizado para concretizar a entrega, apontada como um dos fatores para a redução dos índices de criminalidade verificada nos últimos meses. A vice-governadora Priscila Krause também acompanhou a cerimônia.

“Hoje entregamos um helicóptero novo para a SDS, 30 novos drones, 700 fuzis com munição e miras a laser, e ainda novas viaturas que vão poder completar o nosso policiamento em Pernambuco. É importante que se diga que cada um desses equipamentos que estão sendo espalhados pelo Estado faz parte do investimento de cerca de R$ 2,3 bilhões que estamos fazendo na segurança pública por meio do Juntos pela Segurança, garantindo condições e equipamentos para que o nosso time possa trabalhar”, disse a governadora Raquel Lyra.

Armamento

Entre os itens entregues estão 1.970 pistolas Glock calibre 9 mm, 700 fuzis CZ calibre 5,56x45 mm e 404 miras Aimpoint DUT RDS, distribuídos de acordo com a demanda das operativas da Secretaria de Defesa Social. De acordo com o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, esta foi a primeira vez que o Estado realizou a compra própria de fuzis.

“São R$ 73 milhões de reais entregues à sociedade pernambucana, investimento feito, inclusive, para a primeira compra de fuzis da história do governo do estado. Até então, as nossas forças de segurança utilizavam fuzis cedidos pelo Exército, doados ou apreendidos. São 700 fuzis sendo entregues hoje, e devemos adquirir ainda um segundo lote com mais 100 unidades. Tudo isso se traduz numa melhor prestação de serviço pelas nossas forças, e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida para todos", explicou o secretário.

O pacote inclui ainda seis drones DJI Mavic 3, 51 caminhonetes 4x4, 14 SUVs - dez delas para a Patrulha Maria da Penha - e um caminhão baú. O helicóptero H-135 Airbus biturbina é capaz de voar por instrumentos e amplia a capacidade do Grupamento Tático Aéreo (GTA) em condições climáticas adversas.

Para o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ivanildo Torres, os novos equipamentos marcam um avanço estrutural para a corporação.

“Hoje as forças de segurança do Estado alcançaram um novo patamar. Essas entregas possibilitam, por exemplo, o conceito da cobertura à Lei Maria da Penha, destinando viaturas específicas para operações do tipo”, disse o comandante.

Já o delegado-geral da Polícia Civil, Felipe Monteiro, ressaltou o impacto direto no profissional. “Esta é uma entrega importante para o agente, que se sente mais seguro cumprindo a sua função com o equipamento adequado, e para a população, que se beneficia diretamente com as melhorias”, afirmou.

Com informações da assessoria

