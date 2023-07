A- A+

SAÚDE Segurar um pum faz mal à saúde? Especialista explica o que acontece com o corpo Apesar do incômodo e do cheiro ruim, a melhor situação para o organismo é não o prender por muito tempo

Ao pesquisar sobre pum na internet, as primeiras questões que aparecem é: “como não soltar gases em público” e “como segurar a flatulência”. A verdade é que apesar de gerar um incômodo e não ter um cheiro bom, todo mundo tem gases e precisa soltá-los.

Em uma sala cheia de pessoas é natural, para ter um bom convívio, que as pessoas segurem puns e arrotos. Mas impedi-los sempre pode ser prejudicial à saúde.

“Tentar segurar o pum leva a um acúmulo de pressão e grande desconforto. Um acúmulo de gases intestinais pode desencadear distensão abdominal, com alguns sendo reabsorvidos na circulação e exalados na respiração. Segurar por muito tempo significa que o excesso de gases intestinais acabará escapando de forma incontrolável”, diz Clare Collins, professora de nutrição e dietética da Universidade de Newcastle.

Já no caso dos arrotos, a retenção pode causar dores que se confundem com as de problemas cardíacos.

Além disso, dependendo da força dos gases dentro do abdômen há risco de aumento da pressão arterial nas veias no entorno do ânus, provocando a formação de hemorroidas.



O que são as flatulências?

Em artigo publicado no The Conversation, Collins afirma que as flatulências são gases intestinais que entram no reto devido aos processos gastrointestinais habituais do corpo de digestão e metabolismo e depois saem pelo ânus.

A medida que os alimentos são digeridos pelo corpo, os componentes que não podem ser decompostos fazem um caminho mais longo no trato gastrointestinal e, eventualmente, param no intestino grosso, chamado cólon.

“As bactérias intestinais decompõem parte do conteúdo por fermentação. Esse processo produz gases e subprodutos denominados ácidos graxos que são reabsorvidos e utilizados em vias metabólicas relacionadas à imunidade e à prevenção do desenvolvimento de doenças. Os gases podem ser reabsorvidos através da parede intestinal para a circulação e eventualmente exalados pelos pulmões ou excretados pelo reto, como um peido”, afirma a professora.

Embora se pense que esses gases desempenham tarefas específicas que afetam a saúde, a produção excessiva de gases intestinais pode causar inchaço, dor, borborigmo (que significa sons estrondosos), arrotos e puns.

Ou seja, se estiver em uma sala cheia e sentir a necessidade de soltar gases, é melhor pedir licença e ir ao banheiro ou algum, lugar deserto. A melhor situação para a saúde digestiva de seu organismo é não prendê-lo por muito tempo.

