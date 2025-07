Selo RA1000: Real Seguro Viagem é sinônimo de confiança no atendimento, segundo o Reclame Aqui

A- A+

Contratar um seguro viagem é um ponto muito importante antes de embarcar. Afinal, imprevistos acontecem — e ter a quem recorrer em momentos difíceis faz toda a diferença.

E quando o assunto é confiança, a Real Seguro Viagem se destaca como referência nacional, principalmente após conquistar o cobiçado selo RA1000 do Reclame AQUI, um dos maiores reconhecimentos de excelência em atendimento do país.



O que é o selo RA1000?

O selo RA1000 é um símbolo de excelência criado pelo Reclame AQUI, principal plataforma de reputação e avaliação de empresas do Brasil.

Ele é concedido apenas para empresas com alto índice de resolução de problemas e altíssimo nível de satisfação entre os consumidores.

Basicamente, os critérios para conquistar o selo são:

100% das reclamações respondidas;

Índice de solução acima de 90%;

Nota média superior a 7;

Mais de 70% dos clientes dispostos a voltar a fazer negócio.

A Real Seguro Viagem superou todos esses números, alcançando nota média de 9.9 e 100% de respostas, demonstrando um atendimento humanizado e realmente comprometido com o viajante.

Por que isso importa na hora de contratar um seguro?

Durante uma viagem, o último problema que você deseja enfrentar é a negligência no atendimento da seguradora. Imagine estar em outro país e precisar de atendimento médico — ou ter sua bagagem extraviada — e não conseguir suporte adequado.

É aí que o diferencial da Real Seguro Viagem aparece: além da comparação de planos e preços com as melhores seguradoras do mercado, o atendimento é humano, rápido e empático.

E o selo RA1000 é a prova viva de que isso é mais do que discurso publicitário: é prática diária.

Atendimento que acompanha toda a jornada

A Real Seguro Viagem é a primeira comparadora de seguros do Brasil e já atendeu mais de 1,4 milhão de clientes. Sua missão é trazer tranquilidade ao viajante, do planejamento ao retorno para casa.

A empresa atua com uma equipe especializada, treinada para resolver problemas com agilidade, e oferece suporte em múltiplos canais: telefone, e-mail, WhatsApp e inteligência artificial (com a simpática assistente Débora).

Mesmo sendo uma plataforma digital, o atendimento da Real tem “cara de gente”. Quando o imprevisto acontece, o cliente encontra acolhimento, solução e agilidade — e não uma espera interminável na linha de atendimento.

Segurança além do preço

É comum que muitas pessoas escolham o seguro viagem mais barato na hora de contratar, sem avaliar o suporte oferecido. No entanto, um bom atendimento pode fazer toda a diferença na experiência do viajante.

Ao optar pela Real, você garante:

Coberturas amplas e personalizadas;

Reembolso rápido;

Suporte 24h em português;

Atendimento humanizado;

Confiança comprovada pelo selo RA1000.

Escolha com segurança

Viajar tranquilo vai muito além de comprar passagens e reservar hotéis. Significa também estar protegido contra imprevistos, e saber que há uma equipe pronta para te ajudar quando você mais precisa.

Por isso, antes de embarcar, faça como milhares de brasileiros e contrate seu seguro viagem com a Real Seguro Viagem. Além da tecnologia, você terá por trás uma empresa com selo RA1000, reconhecimento nacional e atendimento que realmente funciona.

