''Seios, bumbum, mãos e face'' Ozempic: o ''combo'' dos efeitos colaterais relatados por usuários

Nos últimos meses, um novo termo foi vinculado ao medicamento Ozempic nas redes sociais. Segundo relatos, ele supostamente altera o tamanho dos seios. Anteriormente, já haviam sido apresentadas mudanças associadas às nádegas, dedos e rosto (face) após sua utilização.

Rosto

A chamada "face Ozempic" acontece porque a semaglutida, substância ativa presente no medicamento, leva a uma perda de peso expressiva e rápida — em alguns casos cerca de 10% do peso corporal.

Os primeiros resultados, muitas vezes, já podem ser observados em cerca de uma semana. Desta forma, ao perder gordura muito rapidamente, a gordura subcutânea, responsável por dar uma aparência de rosto "levantado", também é perdida e causa a impressão de "face caída".

Quanto mais velha a pessoa, pior será o efeito na face. A cor da pele também influencia. Pessoas negras têm mais gordura subcutânea na pele e são menos afetadas.

Nádegas (ou bumbum)

Assim como no rosto, a perda de gordura no ritmo acelerado se dá a perda de massa nos glúteos. Contudo, a aparência flácida junto com a perda de massa local nos glúteos também depende da idade, quantos quilos foram perdidos e também da elasticidade da pele. Ou seja, quanto maior o percentual de gordura a pessoa perder, maior tende a ser o efeito de "bumbum caído".

Seios

Os relatos se dividem entre diminuição e aumento dos seios após a utilização contínua da caneta injetável. O primeiro caso pode ser explicado pela perda de gordura, o que provoca também uma redução da região das mamas. Já o efeito de crescimento, por outro lado, de acordo com especialistas, estaria ligado a um inchaço hormonal temporário.

— Com o Ozempic, o que tenho notado é que muitas pessoas tomam uma dose alta do medicamento para perder peso e depois perdem peso muito rápido. E quando isso acontece, a pele não tem tempo de se retrair e se recuperar. Eles vão perder peso em todos os lugares, os seios ficarão totalmente murchos, o bumbum totalmente murcho e eles vão perder peso no rosto também — explica Andrew Peredo, cirurgião plástico da cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, em entrevista ao Daily Mail.

Dedos

Além do rosto e da bunda, há também o “dedo de Ozempic”. Usuários do medicamento reclamam que estão perdendo anéis, pulseiras e braceletes por conta de suas mãos e pulsos mais magros.

Cabeça

O termo "cabeça de Ozempic" viralizou na internet recentemente. De acordo com os usuários, a cabeça tende a ficar desproporcional ao restante do corpo como consequência do emagrecimento.

Por que o Ozempic emagrece?

Todos têm uma atuação semelhante no organismo: simulam um hormônio do corpo chamado GLP-1. No cérebro, essa ação ativa a saciedade. No estômago, reduz a velocidade da digestão da comida. Em conjunto, esses mecanismos fazem com que o indivíduo sinta menos fome e perca peso.

Quais são os efeitos colaterais do Ozempic?

No entanto, justamente por atuarem no sistema digestivo e interferirem na alimentação, os principais efeitos colaterais observados nos estudos desses remédios foram os gastrointestinais, como náuseas, vômitos, diarreias, dores abdominais e constipação.

