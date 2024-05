A- A+

Um novo termo foi vinculado ao medicamento Ozempic nas rede sociais. Depois das mudanças relatadas nas redes, incluindo cabeça, nádegas e dedos, os internautas também associaram ao consumo do fármaco uma suposta alteração no tamanho dos seios, tanto de diminuição quanto de aumento.

O primeiro caso pode ser explicado pela perda de gordura, o que provoca também uma redução da região das mamas. Já o efeito de crescimento, por outro lado, de acordo com especialistas, estaria ligado a um inchaço hormonal temporária.

"Com o Ozempic, o que tenho notado é que muitas pessoas tomam uma dose alta do medicamento para perder peso e depois perdem peso muito rápido. E quando isso acontece, a pele não tem tempo de se retrair e se recuperar. Eles vão perder peso em todos os lugares, os seios ficarão totalmente murchos, o bumbum totalmente murcho e eles vão perder peso no rosto também" explica Andrew Peredo, cirurgião plástico da cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, em entrevista ao Daily Mail.

Jessica Kahn, de Missouri, nos EUA, compartilhou um relato no qual ela afirma ter perdido 31,75 kg após nove meses tomando o Wegovy, que também contém a semaglutida como princípio ativo. Segundo ela, o medicamento atuou diretamente na redução dos seus seios.

"Não poderia estar mais feliz com meus resultados e mal posso esperar para continuar. Os efeitos colaterais às vezes são brutais, mas para mim vale a pena em troca do aumento de confiança, do conforto que sinto em minha própria pele e a chance de finalmente fazer uma redução de mama", escreveu.

Quais são os efeitos colaterais do Ozempic?

Mas afinal, quais são os efeitos colaterais oficiais do Ozempic – que, embora seja indicado para diabetes tipo 2, é utilizado de forma off label (finalidade diferente da bula) para redução do peso – e de medicamentos semelhantes, como o Mounjaro, o Saxenda e o Wegovy?

Todos têm uma atuação semelhante no organismo: simulam um hormônio do corpo chamado GLP-1. No cérebro, essa ação ativa a saciedade. No estômago, reduz a velocidade da digestão da comida. Em conjunto, esses mecanismos fazem com que o indivíduo sinta menos fome e perca peso.

No entanto, justamente por atuarem no sistema digestivo e interferirem na alimentação, os principais efeitos colaterais observados nos estudos desses remédios foram os gastrointestinais, como náuseas, vômitos, diarreias, dores abdominais e constipação.

Na bula do Ozempic, a fabricante Novo Nordisk alerta que “esses efeitos colaterais podem causar desidratação (perda de líquidos)" e reforça que "é importante que você beba muito líquido para evitá-la”. Porém, as reações mais comuns costumam ser passageiras e desaparecerem ao longo do tratamento.

