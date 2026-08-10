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América do Sul

Seis aeroportos da Colômbia suspendem operações após terremoto

Tremor deixou um número ainda não determinado de feridos e provocou danos em edifícios

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Mulheres observam um prédio danificado após um terremoto em Cali, Colômbia, em 10 de agosto de 2026Mulheres observam um prédio danificado após um terremoto em Cali, Colômbia, em 10 de agosto de 2026 - Foto: Joaquin Sarmiento/AFP

Seis aeroportos do oeste da Colômbia suspenderam suas operações devido a danos provocados por um forte terremoto nesta segunda-feira (10), informou a Aeronáutica Civil.

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"Foram registrados danos nos aeroportos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armênia, Cartago e Buenaventura. Por segurança, as operações aéreas nesses terminais permanecem suspensos até que sejam avaliados os danos estruturais na infraestrutura", informou o órgão na rede social X, após o terremoto de magnitude 7,4.

 

O tremor deixou um número ainda não determinado de feridos e provocou danos em edifícios.

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