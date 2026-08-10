Seis aeroportos da Colômbia suspendem operações após terremoto
Tremor deixou um número ainda não determinado de feridos e provocou danos em edifícios
Seis aeroportos do oeste da Colômbia suspenderam suas operações devido a danos provocados por um forte terremoto nesta segunda-feira (10), informou a Aeronáutica Civil.
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"Foram registrados danos nos aeroportos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armênia, Cartago e Buenaventura. Por segurança, as operações aéreas nesses terminais permanecem suspensos até que sejam avaliados os danos estruturais na infraestrutura", informou o órgão na rede social X, após o terremoto de magnitude 7,4.
#Sismo l Primer reporte oficial— Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) August 10, 2026
Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago y Buenaventura.
Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infrastructura.
O tremor deixou um número ainda não determinado de feridos e provocou danos em edifícios.