Seis aeroportos evacuados na França por ameaças de atentado

A- A+

Seis aeroportos foram evacuados nesta quarta-feira (18) na França por "ameaças de atentados" recebidas por e-mail, informou uma fonte da polícia à AFP.

Os aeroportos afetados são os de Lille, Lyon (Bron), Nantes, Nice, Toulouse e Beauvais. Os aeroportos de Paris, Orly e Charles de Gaulle, não foram afetados.

A França está em alerta de "emergência para atentado" desde o assassinato na sexta-feira de um professor em um ataque islamita. Desde então, o país registrou várias ameaças de bomba.

A fonte policial informou que as ameaças nos aeroportos estavam sendo verificadas.

A Direção Geral da Aviação Civil confirmou "alerta de bombas" e evacuações nos terminais de Lille, Lyon, Toulouse e Beauvais, sem revelar detalhes.

Em Nice (sudeste), "houve apenas um alerta de pacote suspeito, algo habitual, que forçou o estabelecimento de um perímetro de segurança, mas tudo voltou à normalidade", informou o aeroporto.

No aeroporto comercial de Bron, "as dúvidas foram dissipadas e o tráfego foi retomado", informou a administração do local.

Em Lille, "o terminal foi evacuado às 10h30", informou uma porta-voz, e três voos foram desviados.

Veja também

Após bombardeio em hospital Ministro do Irã pede embargo a petróleo e expulsão de embaixadores de Israel