Sex, 24 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta24/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Organização das Nações Unidas

Seis candidatos para dirigir a ONU se enfrentam em debate televisivo

Em 30 de julho, os 15 membros do Conselho de Segurança realizaram sua primeira votação em portas fechadas e de forma anônima para manifestar suas preferências entre os candidatos

Reportar Erro
A ex-presidente do Chile Michelle Bachelet, a diplomata equatoriana e ex-presidente da Assembleia Geral da ONU Maria Fernanda Espinosa e o diplomata argentino e Diretor-Geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) Rafael Mariano GrossiA ex-presidente do Chile Michelle Bachelet, a diplomata equatoriana e ex-presidente da Assembleia Geral da ONU Maria Fernanda Espinosa e o diplomata argentino e Diretor-Geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) Rafael Mariano Grossi - Foto: Leonardo Munoz / AFP

Os seis candidatos que disputam o Comando das Nações Unidas enfatizaram na quinta-feira (23), durante um debate, a importância de recuperar a substituição de uma organização em crise, uma semana antes do início oficial do processo de seleção.

Os postulantes enfrentaram por quase duas horas perguntas de diplomatas, funcionários da ONU e representantes da sociedade civil, em um evento realizado no imenso Salão da Assembleia Geral, retransmitido pela Bloomberg.

A chilena Michelle Bachelet, a equatoriana María Fernanda Espinosa, o argentino Rafael Grossi, a costarriquenha Rebeca Grynspan, a guianense Carolyn Rodrigues-Birkett e o senegalês Macky Sall estão na disputa para suceder ao secretário-geral António Guterres, que deixará o cargo em 31 de dezembro.

Leia também

• Brasil continua fora do Mapa da Fome, aponta relatório da ONU

• Trump quer Gianni Infantino, presidente da Fifa, como secretário-geral da ONU, diz jornal

• ONU e Unicef lançam guia para orientar pais sobre perigo da machosfera

A ONU enfrenta uma profunda crise financeira e de compensação, com o governo do presidente americano, Donald Trump, acusando a organização de gastar de forma imprudente e de não alcançar resultados esmagadores.

Em 30 de julho, os 15 membros do Conselho de Segurança realizaram sua primeira votação em portas fechadas e de forma anônima para manifestar suas preferências entre os candidatos. O escolhido assumirá a carga em 1º de janeiro de 2027.

Em virtude de uma tradição de distribuições geográficas que nem sempre é respeitada, a América Latina reivindica desta vez o posto. Sall é o único candidato que não é da região.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter