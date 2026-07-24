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Organização das Nações Unidas Seis candidatos para dirigir a ONU se enfrentam em debate televisivo Em 30 de julho, os 15 membros do Conselho de Segurança realizaram sua primeira votação em portas fechadas e de forma anônima para manifestar suas preferências entre os candidatos

Os seis candidatos que disputam o Comando das Nações Unidas enfatizaram na quinta-feira (23), durante um debate, a importância de recuperar a substituição de uma organização em crise, uma semana antes do início oficial do processo de seleção.

Os postulantes enfrentaram por quase duas horas perguntas de diplomatas, funcionários da ONU e representantes da sociedade civil, em um evento realizado no imenso Salão da Assembleia Geral, retransmitido pela Bloomberg.

A chilena Michelle Bachelet, a equatoriana María Fernanda Espinosa, o argentino Rafael Grossi, a costarriquenha Rebeca Grynspan, a guianense Carolyn Rodrigues-Birkett e o senegalês Macky Sall estão na disputa para suceder ao secretário-geral António Guterres, que deixará o cargo em 31 de dezembro.

A ONU enfrenta uma profunda crise financeira e de compensação, com o governo do presidente americano, Donald Trump, acusando a organização de gastar de forma imprudente e de não alcançar resultados esmagadores.

Em 30 de julho, os 15 membros do Conselho de Segurança realizaram sua primeira votação em portas fechadas e de forma anônima para manifestar suas preferências entre os candidatos. O escolhido assumirá a carga em 1º de janeiro de 2027.

Em virtude de uma tradição de distribuições geográficas que nem sempre é respeitada, a América Latina reivindica desta vez o posto. Sall é o único candidato que não é da região.

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