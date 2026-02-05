A- A+

RESGATE Seis cavalos em situação de risco são resgatados no Recife em operação contra maus-tratos a animais Animais foram encontrados em situação de risco apenas quatro dias depois da proibição da circulação de carroceiros com veículos de tração animal, condução de animais com cargas e trânsito montado em vias públicas do Recife

Seis cavalos em condições de risco foram resgatados no Recife. Os animais foram recolhidos em uma operação de fiscalização e combate aos maus-tratos contra animais, conduzida pelo Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais, em parceria com a Secretaria Executiva de Controle Urbano do Recife.

Os animais foram resgatados transitando em vias públicas nos bairros do Arruda, Cabanga, Jiquiá, Joana Bezerra e Mangueira, na quarta-feira (4).

Segundo a prefeitura, os tutores têm um prazo de 15 dias para reaver o animal. "Para tanto, é imprescindível apresentar documentos que comprovem a existência de uma área rural fora do município, entre outros requisitos", explicou a secretaria.

Caso os tutores não apresentem os requisitos, os animais serão colocados para adoção. Vale ressaltar que é obrigatório que o adotante possua uma área rural fora do Recife, além de outras exigências.

Cavalos são resgatados pela prefeitura em situação de risco em ruas do Recife. - Foto: Wagner Ramos/Prefeitura do Recife

Proibição de veículos de tração animal

Os animais foram encontrados em situação de risco apenas quatro dias depois da proibição da circulação de veículos de tração animal, condução de animais com cargas e trânsito montado em vias públicas do Recife, em vigor desde o domingo (1°)

A medida vai de acordo com a Lei Municipal nº 17.918/13, sancionada em 2013 e regulamentada em 2019. A proibição gerou grande revolta dos carroceiros que atuam na cidade, que argumentaram que ficariam sem trabalho com a decisão. Eles chegaram, inclusive, a fazer diversos protestos na cidade ao longo dos últimos meses.

Em contraponto à insatisfação dos carroceiros, a proibição gerou grande debate da população a respeito dos direitos dos próprios animais. Muito se falou sobre maus-tratos e condições adversas as quais os cavalos estavam submetidos dia após dia.

Programa de retirada gradual

A Lei Municipal determina ainda a "criação de programas de capacitação e treinamento profissional para os trabalhadores, a viabilização de novas atividades econômicas, o apoio à inserção no mercado de trabalho e o cuidado para garantia do bem-estar dos animais", completou a secretaria.

Até o momento, seis condutores já aderiram ao Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal, iniciado em novembro de 2025, e foram indenizados.

"Dos 46 cadastrados até o momento, seis optaram pela entrega voluntária dos cavalos e das carroças. Ao todo, foram creditados mais de R$ 13 mil em indenizações. Uma nova convocatória para a entrega voluntária deverá ser realizada ainda neste mês", explicou a gestão municipal.

Os condutores também foram encaminhados para vagas de emprego na limpeza urbana da cidade e receberam a concessão de crédito para a compra de bikes elétricas, conforme a escolha de cada um.

Quem ainda não se cadastrou deve entrar em contato com o Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais para agendar o atendimento pelo telefone 3355-1670 ou WhatsApp 99215-166.

