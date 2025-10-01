A- A+

BRASIL Seis corpos são abandonados em carro, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro Veículo foi deixado na Estrada dos Bandeirantes, altura de Curicica

Seis corpos foram encontrados num carro abandonado na Estrada dos Bandeirante, na altura de Curicica, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio, na noite desta terça-feira. Não há informações sobre a identificação das vítimas nem sobre as circunstâncias em que elas foram mortas.

A Polícia Militar informou que equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas para a Estrada dos Bandeirantes para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver. Após localizarem os corpos, os agentes isolaram a área para a realização da perícia.

A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). De acordo com a Polícia Civil, agentes da especializada fazem diligências para esclarecer as circunstâncias das mortes e apurar a autoria dos crimes.

Moradores de Curicica relatam que o bairro vem vivendo uma rotina de violência há meses, com tiroteios quase diários no Morro Dois Irmãos. A região é palco de uma guerra entre facções do tráfico e grupos de milicianos que disputam o controle do território.

No último dia 22, uma mulher relatou ter sido baleada no Dois Irmãos. Segundo um relato compartilhado em redes sociais, ela foi atingida nas costas.

