Seis crianças morrem e 15 ficam feridas após motorista bêbado colidir ônibus escolar sem documentos

Seis crianças morreram e outras 15 ficaram feridas após um motorista suspeito de dirigir embriagado capotar um ônibus na Índia. Dois estudantes estão em estado crítico depois que o ônibus supostamente colidiu com uma árvore. O veículo transportava cerca de 30 estudantes de uma escola pública no distrito de Mahendragarh, em Haryana, quando a tragédia ocorreu na manhã de quinta-feira (11).

Um dos estudantes feridos disse à agência de notícias ANI que o motorista estava bêbado. "O motorista estava bêbado e manteve a velocidade em 120 km/h, o que levou ao desequilíbrio", disse ele.

De acordo com a polícia, o motorista do ônibus tentou ultrapassar outro veículo, quando perdeu o controle e colidiu com uma árvore. O ônibus estava com documentos vencidos há pelo menos seis anos.

Hanuman Singh, o avô de duas crianças envolvidas no acidente, afirmou em entrevista que as autoridades da escola compartilham igual responsabilidade sobre o acidente e acusou os funcionários de estarem cientes da embriaguez do motorista do ônibus.

"Em Kheri Talwana, o ônibus foi parado por alguns moradores que viram que o motorista estava bêbado e dirigindo de maneira imprudente. Eles tiraram as chaves da ignição. Elas foram devolvidas depois que os funcionários da escola no ônibus os convenceram. Cerca de 6 km após a vila, ocorreu o acidente" relatou Singh ao The Indian Express.

Em resposta ao incidente, a Ministra da Educação de Haryana, Seema Trikha, imediatamente solicitou que a polícia local visitasse as crianças feridas no hospital e iniciasse uma investigação minuciosa. O ministro do Interior Amit Shah prestou suas condolências às crianças com uma postagem no X.

