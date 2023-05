A- A+

Recife Seis feridos no acidente da Av. Abdias de Carvalho recebem alta; criança e mulher seguem internadas Acidente com três carros, uma van e uma moto aconteceu por volta das 4h30 desta terça e envolveu 18 pessoas

Receberam alta médica do Hospital da Restauração, na área central do Recife, seis dos oito feridos no acidente que acorreu na madrugada desta terça-feira (9), na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, na Zona Oeste da capital.



De acordo com o HR, uma criança de 11 anos segue internada no local, em observação, com quadro de saúde estável. Uma outra vítima, uma mulher de idade não divulgada, permanece no Hospital Getúlio Vargas (HGV), na Zona Oeste da Recife, onde passa por exames e avaliação médica. O quadro dela também é estável.



O acidente com três carros, uma van e uma moto aconteceu por volta das 4h30 desta terça e envolveu 18 pessoas. Destas, somente oito precisaram ser socorridas para unidades de saúde.

Dois dos veículos envolvidos no ocorrido realizavam o transporte de pacientes do Agreste, que faziam tratamento médico na capital pernambucana.



O carro que capotou é de responsabilidade da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Agrestina. Já a van, que apresentou problemas no freio que podem ter provocado o acidente, pertence à Secretaria de Saúde de Pesqueira.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e da Guarda Municipal estiveram no local.



Os veículos passaram por perícia e já foram retirados da via.

