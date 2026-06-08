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ESTADOS UNIDOS Seis feridos por facadas em estação ferroviária de Nova York O agressor estava "sob custódia", informaram os bombeiros em um comunicado

Seis pessoas ficaram feridas no domingo (7) em um ataque a facadas na estação de trem Penn, em Nova York, uma das mais movimentadas dos Estados Unidos, segundo o Departamento de Bombeiros da cidade.

Todas as vítimas são civis e foram levadas ao hospital, acrescentou o órgão.

O agressor estava "sob custódia", informaram os bombeiros em um comunicado.

"Com base nas informações disponíveis neste momento, seis pessoas foram esfaqueadas e o suposto autor está sob custódia", confirmou na rede social X o prefeito de NY, Zohran Mamdami.

Segundo o prefeito, as forças policiais da Amtrak, a companhia nacional de transporte ferroviário, atuaram para interromper o ataque e deter o agressor.

As circunstâncias do ataque não foram esclarecidas, mas o controlador da cidade, Mark Levine, disse no X que as autoridades acreditam que o suspeito é "uma pessoa em situação de rua com distúrbios emocionais".

Uma pessoa sofreu ferimentos graves, duas ficaram com ferimentos moderados e duas com ferimentos leves.

O incidente ocorreu em um movimentado centro de transporte nova-iorquino pouco antes de dois importantes eventos esportivos na região metropolitana: as finais da NBA e a Copa do Mundo de futebol.

O Madison Square Garden, localizado acima da estação Penn, no centro de Manhattan, receberá duas partidas das finais da NBA na segunda-feira e na quarta-feira.

O presidente Donald Trump pretende assistir ao jogo da NBA desta segunda-feira, após afirmar recentemente que aceitou um convite do proprietário do New York Knicks, James Dolan. Os Knicks estão vencendo a série contra o San Antonio Spurs por 2-0.

O estádio MetLife, situado nos arredores da cidade, no estado vizinho de Nova Jersey, receberá sua primeira partida da Copa do Mundo no sábado, o jogo entre Brasil e Marrocos.

A segurança foi reforçada na cidade antes dos dois eventos.

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