Seg, 08 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda08/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESTADOS UNIDOS

Seis feridos por facadas em estação ferroviária de Nova York

O agressor estava "sob custódia", informaram os bombeiros em um comunicado

Reportar Erro
Seis feridos por facadas em estação ferroviária de Nova YorkSeis feridos por facadas em estação ferroviária de Nova York - Foto: John Lamparski / AFP

Seis pessoas ficaram feridas no domingo (7) em um ataque a facadas na estação de trem Penn, em Nova York, uma das mais movimentadas dos Estados Unidos, segundo o Departamento de Bombeiros da cidade.

Todas as vítimas são civis e foram levadas ao hospital, acrescentou o órgão.

O agressor estava "sob custódia", informaram os bombeiros em um comunicado.

"Com base nas informações disponíveis neste momento, seis pessoas foram esfaqueadas e o suposto autor está sob custódia", confirmou na rede social X o prefeito de NY, Zohran Mamdami.

Leia também

• Diretor do The New York Times critica empresas de IA por 'roubarem' informações

• Carro pega fogo e explode próximo ao Touro de Wall Street em Nova York

• Nova York volta a reduzir tarifas de transporte para a Copa do Mundo

Segundo o prefeito, as forças policiais da Amtrak, a companhia nacional de transporte ferroviário, atuaram para interromper o ataque e deter o agressor.

As circunstâncias do ataque não foram esclarecidas, mas o controlador da cidade, Mark Levine, disse no X que as autoridades acreditam que o suspeito é "uma pessoa em situação de rua com distúrbios emocionais".

Uma pessoa sofreu ferimentos graves, duas ficaram com ferimentos moderados e duas com ferimentos leves.

O incidente ocorreu em um movimentado centro de transporte nova-iorquino pouco antes de dois importantes eventos esportivos na região metropolitana: as finais da NBA e a Copa do Mundo de futebol.

O Madison Square Garden, localizado acima da estação Penn, no centro de Manhattan, receberá duas partidas das finais da NBA na segunda-feira e na quarta-feira.

O presidente Donald Trump pretende assistir ao jogo da NBA desta segunda-feira, após afirmar recentemente que aceitou um convite do proprietário do New York Knicks, James Dolan. Os Knicks estão vencendo a série contra o San Antonio Spurs por 2-0.

O estádio MetLife, situado nos arredores da cidade, no estado vizinho de Nova Jersey, receberá sua primeira partida da Copa do Mundo no sábado, o jogo entre Brasil e Marrocos.

A segurança foi reforçada na cidade antes dos dois eventos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter