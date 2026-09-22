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FISCALIZAÇÃO Seis lojas são interditadas e 19 celulares apreendidos em operação contra irregularidades na RMR Nos quatro dias de fiscalização, foram visitados, ao todo, 23 estabelecimentos, o que resultou em 21 autuações

Uma operação da Polícia Civil junto ao Procon-PE autuou 21 estabelecimentos que comercializam celulares, acessórios e produtos de telefonia na Região Metropolitana do Recife (RMR) após encontraram irregularidades. Desses, seis foram interditados.

Nos quatro dias de fiscalização, foram visitados, ao todo, 23 estabelecimentos dos municípios de Paulista, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Abreu e Lima, Pontezinha, Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes. Em dois desses locais, os relatórios de fiscalização não registraram irregularidades.

De acordo com a Polícia Civil, alguns dos estabelecimentos irregulares funcionavam sem CNPJ. Em um dos locais, a corporação instaurou inquérito para apurar furto de energia elétrica.

"Também foi recuperado um aparelho celular com registro de roubo ou furto. Além das ações realizadas no período da operação, outras diligências relacionadas à mesma temática resultaram na instauração de 12 inquéritos policiais e na apreensão de 19 aparelhos celulares", disse a Polícia Civil, em nota.

Principais irregularidades

Entre os principais problemas encontrados pelos fiscais do Procon-PE, estão: a ausência ou dificuldade de visualização dos preços dos produtos expostos; a falta do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em local acessível; a inexistência de identificação do estabelecimento e de informações sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC); além da falta de informações claras sobre as formas de pagamento.

As equipes também identificaram estabelecimentos sem a documentação necessária para o funcionamento, ausência de emissão de nota ou cupom fiscal e comercialização de produtos importados sem as devidas informações em língua portuguesa.

A fiscalização do Procon-PE também encontrou estabelecimentos com CNPJ inapto que, mesmo em situação irregular, "estavam emitindo notas fiscais em contingência".



"As irregularidades constatadas levaram à interdição desses estabelecimentos", completou.



Seis lojas são interditadas e 19 celulares aprrendidos em operação contra irregularidades na RMR. - Foto: Polícia Civil de Pernambuco/Divulgação

Seis lojas são interditadas e 19 celulares aprrendidos em operação contra irregularidades na RMR. - Foto: Polícia Civil de Pernambuco/Divulgação

Segundo a gerente de Fiscalização do Procon-PE, Liliane Amaral, a fiscalização representa "um instrumento fundamental para garantir o equilíbrio nas relações de consumo".

"O consumidor precisa encontrar informações claras sobre preços, formas de pagamento, produtos e condições da contratação. Quando essas regras não são observadas, os órgãos de fiscalização atuam para assegurar o cumprimento da legislação e proteger os direitos do consumidor”, destacou.

Alerta celular

Durante as fiscalizações, a Polícia Civil utilizou ainda o Alerta Celular. O programa da Secretaria de Defesa Social (SDS) funciona como uma ferramenta de apoio à consulta de aparelhos e identificação de possíveis restrições.

“O Alerta Celular é uma ferramenta importante porque permite que, durante a fiscalização, a equipe verifique no próprio estabelecimento se determinado aparelho possui alguma restrição. Essa consulta imediata contribui para a recuperação de celulares e para a identificação de possíveis situações de receptação”, explicou a delegada Kelly Luna.



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