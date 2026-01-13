Seis membros do grupo criminoso Tren de Aragua são presos no México

A- A+

Seis supostos membros do grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua foram presos na Cidade do México, acusados de extorsão e de tráfico de drogas e de pessoas, informou a Secretaria de Segurança federal.

Militares e agentes federais mexicanos "prenderam seis integrantes da organização criminosa Tren de Aragua, envolvidos com extorsão, tráfico de pessoas e tráfico de drogas", detalhou na rede social X o secretário de Segurança, Omar García Harfuch.

Entre os supostos criminosos capturados, destaca-se uma mulher apontada como responsável "pela cobrança derivada da exploração sexual, pela distribuição de drogas e pelo controle de mulheres vítimas" de tráfico, acrescentou o funcionário.

Também foi detido um homem acusado de ser o operador financeiro da organização e de administrar os imóveis do grupo.

As autoridades não detalharam a nacionalidade dos detidos. Outros integrantes foram capturados no México nos últimos meses.

Este grupo criminoso foi designado como "organização terrorista" pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A suposta relação de funcionários do governo venezuelano com o Tren de Aragua foi um dos argumentos de Trump para lançar uma operação militar na Venezuela em 3 de janeiro e capturar e transferir para os EUA o presidente deposto, Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.

O Tren de Aragua nasceu no presídio venezuelano conhecido como Tocorón e, segundo estudos, expandiu-se para vários países da América Latina, onde lucra com diversos delitos, como o tráfico de drogas e a extorsão.

