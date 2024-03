A- A+

RECUPERAÇÃO Seis meses após incêndio, reforma do Mercado da Encruzilhada é finalizada pela Prefeitura do Recife Comerciantes serão realojados em seus locais de origem dentro do equipamento público

Cumprindo o prazo estipulado, a Prefeitura do Recife anunciou, nesta segunda-feira (4), o encerramento da reforma de parte do Mercado da Encruzilhada, localizado na Zona Norte da capital pernambucana. As obras foram realizadas na área do equipamento que foi atingida por um incêndio em setembro de 2023.

Para viabilizar os serviços, a gestão municipal realizou um investimento de R$ 470 mil. A obra contemplou serviços de alvenaria, coberta, concreto armado, estrutura metálica, piso cerâmico, revestimento de paredes, esquadrias e pinturas, bem como as instalações elétricas e hidrossanitárias.

Algumas medidas de auxílio financeiro foram adotadas durante a obra. Entre elas, o pagamento de um auxílio emergencial de R$ 3 mil mensais no período de execução do serviço.

Além disso, a cobrança da taxa de permissão também foi suspensa pelo mesmo período. Os permissionários atingidos diretamente pelo incidente ganharam, ainda, a opção de ocupar contêineres instalados no pátio externo do equipamento para seguir comercializando seus produtos.

“A Prefeitura do Recife agiu rapidamente para mitigar os efeitos daquele sinistro - e tudo foi concluído dentro do prazo pactuado com os permissionários e com a sociedade”, afirmou o diretor-presidente da Conviva - Feiras e Mercados do Recife, Gabriel Leitão.

A partir da próxima semana, os permissionários que estão nos contêineres começarão a ser realojados nos seus respectivos espaços originais dentro do Mercado da Encruzilhada.

Confira as imagens dos espaços reformados:

“Paralelamente, já vamos dar início a um processo maior de requalificação da estrutura do equipamento, com a reforma da estrutura e da coberta, serviços de alvenaria, sistemas elétrico e hidráulico, além da atualização dos sistemas de prevenção e combate a incêndios”, explicou Gabriel.

O equipamento público funciona de segunda a sábado, das 6h às 18h, e nos domingos e feriados, das 6h às 13h.

