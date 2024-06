Sobe para seis o número de mortes por dengue este ano em Pernambuco

A- A+

Subiu para seis o número de mortes por dengue este ano no Estado confirmadas pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE).



A informação consta no último Boletim Epidemiológico das Arboviroses [confira a íntegra ao fim do texto] publicado pela secretaria, que traz os dados das semanas epidemiológicas de 31/12/2023 a 22/06/2024 e divulgado nessa quarta (26).

Ainda segundo o novo levantamento, Pernambuco tem 26.254 casos prováveis de dengue (casos em investigação + casos confirmados).

Em comparação com a semana anterior, o boletim nº 25 traz 277 novos casos prováveis.



Segundo o diretor-geral de Vigilância Ambiental, Eduardo Bezerra, esse aumento não é preocupante, pois representa a entrada de casos represados de outras semanas epidemiológicas nas vigilâncias municipais.

"Os descartes foram em maior número que as novas notificações. Dessa forma, a continuidade desse perfil já observado há algumas semanas aponta para o fim do período da sazonalidade da dengue no Estado em breve", ressalta o diretor-geral de Vigilância Ambiental.

Subiu para seis o número de mortes por dengue

O número de casos prováveis de dengue, atualmente, representa aumento de 464,8% em relação ao mesmo período de 2023.



Até o momento, 5.823 casos de dengue foram confirmados em Pernambuco, sendo 105 casos graves e 6 óbitos confirmados.

De acordo com o monitoramento epidemiológico, 25 óbitos já foram descartados para arboviroses e outros 32 estão em investigação.



A investigação é realizada, inicialmente, pela equipe de Vigilância Epidemiológica do município de residência do óbito. Depois, o caso vai para um comitê técnico de discussão de óbito, em que diversos profissionais avaliam a causa da morte.

No boletim desta semana, os dados mostram que 59 municípios pernambucanos configuram baixa incidência para casos de dengue, 67 localidades apresentam incidência média e 59 municípios aparecem com alta incidência de casos.

O Boletim 25 também apresenta o cenário de notificações nas Gerências Regionais de Saúde (Geres). Cinco regionais estão em alta incidência (I, V, VII, X e XII), e seis regionais de saúde se encontram em média incidência (II, III, IV, VI,VIII e IX), enquanto apenas a XI regional se encontra em baixa incidência.

Outras arboviroses

No boletim 25, foram notificados 4.074 casos prováveis de Chikungunya, com 798 casos confirmados.



Já para Zika foram notificados 305 casos prováveis, mas sem confirmação até o momento.

Com relação à febre de Oropouche, o Estado de Pernambuco permanece com os seis casos confirmados do período anterior.





Informe Epidemiológico Arbo... by Folha de Pernambuco

Veja também

'democracia é um valor fundamental' Ministro das Relações Exteriores diz que e que tentativa de golpe na Bolívia é 'inaceitável'