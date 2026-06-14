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ACIDENTE Seis mortos após colisão de dois helicópteros no Rio de Janeiro Helicópteros colidiram no ar na zona oeste do Rio de Janeiro, informou o corpo de bombeiros

Pelo menos seis pessoas morreram neste domingo (14) depois que dois helicópteros colidiram no ar na zona oeste do Rio de Janeiro, informou o corpo de bombeiros.

"Segundo relatos, os helicópteros teriam se chocado no ar e caído no estacionamento de uma concessionária de carros elétricos, provocando o incêndio de pelo menos 20 veículos", afirma um comunicado dos bombeiros.

"Há registro de pelo menos seis vítimas fatais, todas tripulantes das aeronaves envolvidas no acidente", acrescenta a nota.

Imagens do local mostram uma densa coluna de fumaça se elevando da concessionária, onde vários carros estavam em chamas.

Segundo o corpo de bombeiros, o acidente provocou o incêndio de pelo menos 20 veículos.

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