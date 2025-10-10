A- A+

MUNDO Seis mortos após forte terremoto de magnitude 7,4 nas Filipinas O terremoto ocorreu a cerca de 20 quilômetros da cidade de Manay, na ilha de Mindanao

Pelo menos seis pessoas morreram nesta sexta-feira (10) em um forte terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o sul das Filipinas e que disparou alertas regionais de tsunami, que foram posteriormente suspensos.

O terremoto ocorreu a cerca de 20 quilômetros da cidade de Manay, na ilha de Mindanao, às 9h43, horário local (22h43 de quinta-feira, no horário de Brasília), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O sismo ocorreu 11 dias após outro de magnitude 6,9 que matou 75 pessoas e feriu mais de 1.200 na ilha de Cebu, no norte de Mindanao, segundo dados oficiais.

Três mineradores que buscavam ouro em uma mina nas montanhas a oeste de Manay morreram nesta sexta-feira quando o túnel em que estavam desabou devido ao terremoto, disse Kent Simeon, um oficial de resgate na cidade de Pantukan, à AFP.

Na cidade de Mati, o maior centro urbano próximo ao epicentro, uma pessoa morreu quando um muro desabou e outra sofreu um ataque cardíaco fatal, segundo as autoridades locais.

Uma morte também foi relatada na cidade de Davao, a mais de 100 quilômetros a oeste do epicentro, segundo um comunicado do governo local, que não forneceu mais detalhes.

As autoridades filipinas emitiram um alerta de tsunami logo após o terremoto, ordenando evacuações ao longo da costa leste filipina, onde se temia ondas de até três metros.

O alerta se estendeu à Indonésia e Palau, mas nenhum evento marítimo foi registrado.

