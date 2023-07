A- A+

MUNDO Seis mortos em incêndio numa casa de repouso em Milão, na Itália Segundo as agências de notícias italianas, 81 pessoas ficaram feridas, duas delas gravemente

Seis pessoas morreram e várias ficaram feridas em um incêndio em uma casa de repouso em Milão, norte da Itália. O fogo começou a se espalhar pelas instalações do asilo pouco antes das 2h da madrugada desta sexta-feira (hora local).

"Seis pessoas morreram e muitas outras, intoxicadas (pela fumaça), foram hospitalizadas. Os bombeiros salvaram dezenas de moradores", relataram no Twitter.

Segundo as agências de notícias italianas, 81 pessoas ficaram feridas, duas delas gravemente. Cerca de 170 pessoas foram evacuadas. As seis vítimas eram cinco mulheres, com idades entre 69 e 87 anos, e um homem de 73 anos.



Duas mulheres que estavam no mesmo quarto morreram queimadas, enquanto as outras vítimas morreram sufocadas, informou a agência AGI.

– Acredita-se que o incêndio tenha começado em uma sala onde dois moradores morreram carbonizados – disse o prefeito de Milão, Giuseppe Sala.

