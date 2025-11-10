A- A+

ATAQUE Seis mortos em novos ataques dos EUA contra embarcações de supostos narcotraficantes no Pacífico Nenhuma força americana ficou ferida, segundo o secretário da Defesa Pete Hegseth

Mais seis pessoas morreram em ataques dos Estados Unidos contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Pacífico, disse o secretário da Defesa, Pete Hegseth, nesta segunda-feira (10).

Com isso, o número total de mortes na controversa ofensiva antidrogas de Washington em águas internacionais no Pacífico e no Caribe chega a 76.

Hegseth afirmou na rede X que houve dois ataques no domingo no Pacífico leste contra duas embarcações "que transportavam narcóticos", com três pessoas a bordo de cada uma.

"Os seis morreram. Nenhuma força americana ficou ferida", disse ele.

