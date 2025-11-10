ATAQUE
Seis mortos em novos ataques dos EUA contra embarcações de supostos narcotraficantes no Pacífico
Nenhuma força americana ficou ferida, segundo o secretário da Defesa Pete Hegseth
Seis mortos em novos ataques dos EUA contra embarcações de supostos narcotraficantes no Pacífico - Foto: HANDOUT / US SECRETARY OF DEFENSE PETE HEGSETH'S X ACCOUNT / AFP
Mais seis pessoas morreram em ataques dos Estados Unidos contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Pacífico, disse o secretário da Defesa, Pete Hegseth, nesta segunda-feira (10).
Com isso, o número total de mortes na controversa ofensiva antidrogas de Washington em águas internacionais no Pacífico e no Caribe chega a 76.
Hegseth afirmou na rede X que houve dois ataques no domingo no Pacífico leste contra duas embarcações "que transportavam narcóticos", com três pessoas a bordo de cada uma.
Leia também
• Por que a JBS entrou na mira do governo Trump em meio à alta no preço da carne nos EUA?
• Senado dos EUA dá passo importante para acabar com paralisação orçamentária
• Celac e UE rejeitam "uso da força" no Caribe sem mencionar EUA
"Os seis morreram. Nenhuma força americana ficou ferida", disse ele.