Expedição Seis mulheres remam 8 mil km no Pacífico em expedição contra o câncer Cada quilômetro percorrido representou 100 euros (107 dólares, 566 reais)

Seis mulheres - cinco francesas e uma espanhola - chegaram, no sábado (25), à ilha de Moorea, na Polinésia Francesa, depois de terem atravessado metade do Oceano Pacífico remando com os braços apoiados em uma prancha de paddle surf.

A expedição, um desafio solidário contra o câncer, que saiu de Lima no dia 4 de janeiro, durou 80 dias.

Esta aventura batizada de “Cap Optimist” procura demonstrar que o esporte pode ser um motor de melhoria e recuperação emocional para pacientes oncológicos.

Essas seis mulheres, que percorreram 8.000 km, foram recebidas na ilha polinésia por centenas de pessoas, algumas delas com câncer.

Nos últimos metros, as atletas embarcaram em uma tradicional canoa de seis lugares.

"É uma grande alegria e um grande alívio concluir um projeto de preparação de três anos", disse à AFP uma das participantes, Alexandra Lux, depois de se reencontrar com a filha.

“Foi muito difícil remar quatro horas por dia cada uma, mas também foi um desafio mental e humano viver juntas em um pequeno barco”, reconheceu outra delas, Emmanuelle Bescheron.

As seis participantes são atletas de alto nível e uma delas, a campeã mundial de resgate costeiro, Stéphanie Barneix, superou quatro cânceres de mama.

Cada uma remava em média quatro horas por dia, alternando a cada hora nas remadas. Foram acompanhadas por um catamarã, onde puderam descansar.

Com esta expedição, a missão pretende arrecadar fundos para a Hope Team East Association e promover o esporte entre crianças com câncer durante o seu tratamento ou recuperação.

Cada quilômetro percorrido representou 100 euros (107 dólares, 566 reais), o que permitiu às seis mulheres arrecadar 800.000 euros (860.000 dólares, 4,5 milhões de reais), divididos em 40% para financiar a expedição e 60% para iniciativas de solidariedade.

