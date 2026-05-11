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ESTADOS UNIDOS

Seis pessoas encontradas mortas em vagão de carga no Texas

Corpos foram encontrados perto da fronteira entre Estados Unidos e México por um funcionário da Union Pacific

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Seis pessoas encontradas mortas em vagão de carga no TexasSeis pessoas encontradas mortas em vagão de carga no Texas - Foto: Himanshu Sharma / AFP

Seis pessoas foram encontradas mortas no domingo (10) dentro de um vagão de carga no sul do Texas, informou a imprensa americana.

Os corpos foram encontrados perto da fronteira entre Estados Unidos e México por um funcionário da Union Pacific, empresa de transporte de cargas, informou o Departamento de Polícia de Laredo, segundo o jornal The New York Times.

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A polícia tenta determinar a causa das mortes, acrescentou o jornal.

"É um fato muito lamentável, são muitas vidas perdidas", declarou José Espinoza, porta-voz da polícia, citado pela CNN.

A temperatura na região onde o vagão foi encontrado superou 30°C no domingo.

Em 2023, dois migrantes morreram em um vagão de trem no Texas.

Um ano antes, 53 migrantes faleceram depois que foram abandonados em um reboque, em meio a temperaturas extremas, em uma estrada isolada.

 

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