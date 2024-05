Seis pessoas ficam feridas após lancha pegar fogo em Cabo Frio, no Rio; veja vídeo

Seis pessoas ficam feridas após uma lancha pegar fogo em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta sexta-feira. Três das vítimas, segundo as primeiras informações, são crianças. Todos foram levados para o Hospital de Emergências da cidade.



Lancha pega fogo em canal de Cabo Frio no estado do Rio de Janeiro. #CaboFrio #Canal #Acidente pic.twitter.com/bF1w1FBwzo — Virtuamigtec (@Virtuamigtec) May 10, 2024