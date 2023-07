A- A+

MUNDO Seis pessoas ficam feridas na primeira corrida de touros do festival de San Fermin, na Espanha Os "encierros", como são chamadas em espanhol, são uma tradição espanhola na qual grupos de pessoas correm na frente de touros de luta de meia tonelada

Seis pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira, nenhuma com gravidade, na primeira corrida de touros do festival de São Firmino em Pamplona, no norte de Espanha.

— Há seis pessoas transferidas" para o hospital por lesões na face ou nas extremidades, ao cair ou ser pisoteadas, durante a primeira corrida com os touros de lide dos nove dias da festa patronal de Pamplona (de 6 a 14 de julho) — disse o porta-voz da Cruz Vermelha, José Aldaba à impresa espanhola.

A corrida de touros, que atrai milhares e milhares de pessoas, em mais de meia tonelada percorre as estreitas ruas empedradas da cidade, tem início tradicionalmente no dia 7 de julho e é realizada todas as manhãs às 08h (06h00 GMT) durante oito dias.

As lesões "não parecem ser graves", acrescentou Aldaba. "Para ser um 7 de julho, que continua a ser uma das corridas de touros mais concorridas, ou com maior participação de pessoas, tem sido uma corrida 'limpa' invertida", concluiu o porta-voz.





A corrida de touros é um dos destaques dos festivais de verão em toda a Espanha, sendo o mais conhecido o San Fermin, que ficou mundialmente famoso pelo romance "Fiesta" ("O Sol Também Nasce"), de Ernest Hemingway, de 1926.

Dezesseis pessoas morreram na corrida de touros de São Firmino desde 1911. A última delas foi um espanhol de 27 anos na edição de 2009.

Os "encierros", como são chamadas em espanhol, são uma tradição espanhola na qual grupos de pessoas correm na frente de touros de luta de meia tonelada. O percurso tem 850 metros e é realizado em ruas estreitas de um curral até a arena onde ocorre a tourada em si.

