Detidas seis pessoas por roubo a supermercados; grávida e adolescente faziam parte do bando

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu de seis pessoas por suspeita de roubo de mercadorias em dois supermercados do bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife. De acordo com a corporacao, os suspeitos eram pesssoas em situação de rua e realizavam os assaltos com faca. No grupo, estavam uma mulher de 27 anos, grávida, e um adolescente de 14 anos.



Após investigação, foi constatado que as mercadorias roubadas eram vendidas e o dinheiro, utilizado para a compra de drogas. As prisões foram no último dia 19 e foram coordenadas pelo delegado de Afogados, Igor Leite, que iniciou as investigações no dia 7 de abril.



A Policia Civil apontou que os indivíduos invadiam grandes supermercados da área de Afogados e colocavam as mercadorias que julgavam ser mais valiosas, como caixas de chocolate, pacotes de leite e produtos diversos, em sacos plásticos. Quando eram abordados por seguranças, os assaltantes mostravam que estavam armados com faca e ameaçavam os funcionários dos estabelecimentos.

De acordo com Igor Leite, em alguma situações, os assaltantes não entravam nos estabelecimentos armados, mas mantinham alguém do lado de fora, pronto para ameaçar qualquer segurança que tentasse impedir o roubo.

"Em alguns casos, eles já entravam (nos supermercados) com facas e, em outros, entravam sem faca, mas indivíduos aguardavam do lado de fora com facas para ameaçarem e intimidarem os seguranças para conseguir efetuar o roubo. O modus operandi deles era basicamente esse", revelou o delegado.

Além da mulher grávida e do adolescente, o grupo era formado por outros dois homens - 20 anos e 29 anos - e uma mulher de 22. Havia ainda um receptor, um homem de 55 anos, que coordenava a quadrilha, e, após obter a mercadoria roubada, a revendia em estavelecimento próprio.



De acordo com a Polícia Civil, todos os suspeitos são dependentes químicos por uso de crack e o dinheiro adquirido da venda dos produtos era revertido em drogas.

O suspeito de 55 anos que coordenava o grupo foi indiciado por associação crimonosa, receptação qualificada e corrupção de menores, já que, entre os integrantes do grupo, havia um adolescente praticando os delitos.

Ainda segundo a corporação, todos os integrantes da quadrilha já possuíam passagens criminais e respondiam por outros delitos. A grávida, inclusive, respondia por uma tentativa de homicídio, também com faca. A investigação apontou que os principais itens roubados por ela eram pacotes de leite e barras de chocolate que, assim como os demais integrantes do grupo, revendia a mercadoria para comprar pedras de crack.

Após a apreensão, foi realizada uma audiência de custódia, que determinou a prisão da mulher de 22 anos e a internação do adolescente de 14. Os outros quatro foram liberados para responder em liberdades sob medidas coercitivas, como tornozeleira eletrônica.

