GUERRA NA UCRÂNIA Seis pessoas morrem em ataque aéreo russo no leste da Ucrânia Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky orou pelas vítimas da guerra após uma viagem regional para angariar apoio antes da cúpula da OTAN

Seis pessoas foram mortas em decorrência de um bombardeio, atribuído à Rússia, na cidade de Lyman, no Leste da Ucrânia, neste sábado, disse o governador regional. O ataque ocorre no dia em que a invasão russa no país vizinho completa 500 dias.

"Por volta das 10h, os russos atacaram a cidade com vários lançadores de foguetes", disse o governador regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, nas redes sociais. "Pelo menos seis pessoas morreram e cinco ficaram feridas", acrescentou.

A Ucrânia, que está no auge de uma contra-ofensiva, ganhou na sexta-feira a promessa dos Estados Unidos de fornecer bombas de fragmentação, uma arma proibida em grande parte do mundo. Segundo o presidente ucraniano, a lentidão no fornecimento de armas atrasou sua contraofensiva lançada em junho e deu à Rússia tempo para fortalecer suas defesas nas áreas ocupadas.





Terminando uma viagem à Turquia no sábado, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, orou pelas vítimas da guerra ao lado do Patriarca Bartolomeu, o líder dos ortodoxos mundiais, após uma viagem regional para angariar apoio antes da cúpula da OTAN na próxima semana.

A ONU documentou 9 mil mortes de civis desde o início da guerra em 24 de fevereiro de 2022, incluindo 500 crianças, embora estime que o número real pode ser significativamente maior.

