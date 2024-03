Seis pessoas são detidas, e adolescente é apreendido por "rolezinho" de moto na avenida Boa Viagem

A- A+

Quatro homens e duas mulheres foram detidos e um adolescente, apreendido, por praticarem "rolezinho" de moto na avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, nessa terça-feira (19).



De acordo com a Polícia Militar (PMPE), a ocorrência foi registrada durante a operação "Corujão", após o efetivo do 19ª BPM notar a movimentação de um grande grupo de motocicletas na área.

Ainda segundo a corporação, ao visualizarem a chegada da viatura, os integrantes tentarem fugir em alta velocidade pela via. Alguns acabaram colidindo entre si e também em um veículo estacionado na avenida.

A PM informou que o grupo foi enviado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro da Imbiribeira, na Zona Sul, e para Hospital da Restauração, na área central.

Motocicletas foram recolhidas pela CTTU. Foto: PMPE/Divulgação

Depois de receberem atendimento médico, os adultos foram encaminhados para a Central de Plantões da Capital, enquanto o adolescente foi para o Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA).



As motocicletas foram recolhidas pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

